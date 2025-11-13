Latin Grammy 2025: Horarios, nominados y dónde ver la transmisión en Colombia

Publicidad
Este jueves 13 de noviembre de 2025, la industria musical hispanohablante se paraliza para celebrar su noche más importante: la vigésima sexta edición de los Latin Grammy. Desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, la ceremonia de premiación reunirá a lo mejor del talento latino, prometiendo una velada inolvidable de reconocimientos y presentaciones estelares.
Para el público colombiano, esta gala tiene un sabor especial, no solo por la cantidad de compatriotas nominados, sino porque Maluma será uno de los anfitriones y Karol G una de las artistas más esperadas en el escenario.
Los colombianos tienen varias opciones para no perderse ni un detalle de la alfombra roja y la premiación principal, que celebra la excelencia musical:
La ceremonia oficial de la vigésima sexta edición de los Latin Grammy comenzará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia). Se estima que esta gala se extienda hasta las 10:30 u 11:00 p. m.. Ditu tendrá una previa exclusiva, presentada por Carolina Cruz y Doble U, enfocándose en la presencia colombiana en el evento. Al finalizar la gala, Carolina Cruz regresará con un especial pos-show para revivir los momentos más memorables.
Esta edición cuenta con una poderosa presencia colombiana. El talento nacional no solo figura en las listas de nominados, sino que tendrá roles protagónicos en la conducción y en las actuaciones. El paisa Maluma hará su debut como anfitrión oficial de la ceremonia principal, compartiendo este rol con la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez.
En cuanto a las presentaciones musicales, el escenario de Las Vegas se encenderá con el poder de Karol G. La artista colombiana, quien atraviesa un "momento dorado" en la industria, llevará al escenario su más reciente disco, 'Tropicoqueta', que fusiona sonidos tropicales como salsa, cumbia y pop urbano.
Además, el cartel de performers incluye a la banda bogotana Morat. Otros colombianos destacados en la gala son Silvestre Dangond y Fariana, quienes están confirmados como presentadores de premios.
Otros artistas confirmados para encender la fiesta incluyen a Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Aitana, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Carlos Santana, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Fuerza Regida, Liniker, Ivan Cornejo, DannyLux, Joaquina, Elena Rose y el legendario Raphael, quien será homenajeado como Persona del Año 2025.
La 26.ª edición de los Latin Grammy es dominada por figuras del género urbano y talentos emergentes, pero es el puertorriqueño Bad Bunny quien se erige como el máximo favorito. Los artistas con más nominaciones son:
El talento cafetero está firmemente representado en las categorías de Grabación y Canción del Año, donde Karol G compite con su hit 'Si Antes Te Hubiera Conocido'. El productor colombiano Andrés Jael Correa Ríos es coautor de esta canción junto a Karol G y Edgar Barrera. Además, Andrés Cepeda compite en Canción del Año con 'Bogotá', que también le valió nominaciones a Mejor Canción Pop y Mejor Álbum Pop Tradicional.
Otros colombianos nominados son:
*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.