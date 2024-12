Lo que trae Canal Caracol para el 2025: nuevas producciones, lo mejor en deportes y todo en noticias

El 2025 en el Canal Caracol vendrán productos altamente innovadores, un año deportivo y noticioso. El entretenimiento brillará con nuevos concursos y telenovelas para todos los televidentes.

En entretenimiento, el 2025 trae una nueva temporada del programa de imitación más importante de la historia de la televisión colombiana, Yo me llamo , con un nuevo jurado, el cantautor cubano de salsa romántica Rey Ruiz.

El intérprete manifestó en Noticias Caracol en vivo que “lanzar este programa, para mí va a ser muy bonito, divertido, lleno de gracia y cosas positivas”.

En cuando a dramatizados, los televidentes de Canal Caracol verán producciones como La caprichosa, La venganza de Analía 2, la mujer prohibida y Nuevo rico, nuevo pobre.

Publicidad

Lina Tejeiro, actriz de Nuevo rico, nuevo pobre, explicó que "esta nueva versión, además de tener un nuevo elenco, va a tener unas cositas actualizadas como a lo que está sucediendo ahora como las redes sociales".

(Lea también - Décima temporada de Yo Me Llamo estrenará nuevo jurado y presentadora: ¿quiénes son?)

Canal Caracol trae lo mejor del entretenimiento, las noticias y los deportes para todos nuestros televidentes - Noticias Caracol

Publicidad

¿Qué trae Noticias Caracol para el 2025?

Desde Noticias Caracol se seguirá informando bajo el lema “primero la gente”. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, dijo que “este año, que es un año preelectoral y es el primer año de alcaldes y gobernadores, vamos a hacer un nuevo recorrido del Bus Colombia, viene más País de los jóvenes, vamos a hacer conversaciones de país, pero también hay que hacer investigaciones. El equipo de la Unidad Investigativa va a fortalecer su trabajo tanto en la pantalla principal abierta como en la pantalla digital”.

Andrés Montoya, presentador de Noticas Caracol, sostuvo que “en 2025, Noticias Caracol tiene contenidos que, como siempre, están pensados para la gente. Eso de que estamos del lado de la gente, más que una promesa, es una premisa para nosotros y por eso lo que vamos a seguir haciendo es contar todas esas historias que a la gente le ocupa en cuanto a seguridad, salud, movilidad, educación, medioambiente, y que finalmente, de alguna u otra manera, los mueve en algún aspecto de su vida. También vamos a estar con cubrimientos de grandes hechos como la posesión del nuevo presidente Donald Trump, un hecho importantísimo con el que vamos a hacer un cubrimiento especial. Vamos a contarles a todos los colombianos y al mundo qué ha pasado después de esos cinco años de la pandemia, la cual transformó la vida de todas las personas. Vamos a hablar de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, también los 40 años de la tragedia de Armero, que fue un antes y un después en la historia de nuestro país”.

Por su parte, Pilar Schmitt indicó que “en Show Caracol tendremos una gama de actividades con nuestras celebridades, nuestros talentos nacionales e internacionales, ferias y fiestas por todo el país, gran cantidad de conciertos, los artistas tienen como obligación pasar por Colombia, tenemos a artistas como Shakira y Marco Antonio Solís”.

(Lea también: Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle: conozca a los mentores de La Descarga)

Publicidad

Desde Caracol Sports se preparan para cubrir las Eliminatorias al Mundial 2026, fútbol femenino y también ciclismo. Ricardo Urrego, director de deportes de Noticias Caracol, reveló que “tendremos las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, y muchas de las grandes clásicas que estarán en el calendario internacional”.

Finalmente, Marcela Monsalve, periodista deportiva de Caracol Sports, dijo que para el año que viene “estamos cargadísimos de eventos deportivos. Nosotros pensábamos que este 2024 estaba cargado y el 2025 viene más. Iniciamos con Eliminatorias, seguimos siempre acompañando el camino de la selección Colombia, rumbo al mundial de 2026. Se nos viene un circuito de eventos Conmebol, Sudamericano sub 20, Sudamericano sub 17 y, además, se nos viene Copa América femenina. Hay mucha expectativa porque esta selección Colombia tiene mucha proyección, viene de ser sub campeona en 2022, así que con el proceso de nuestras jugadoras como Linda Caicedo o Mayra Ramírez, el campeonato promete mucho”.