Omar Geles ya había tenido problemas de salud en un juego de tenis: "Se tocó el corazón"

La repentina muerte del cantante vallenato Omar Geles el pasado 21 de mayo tiene conmocionada a toda Colombia. En diálogo con Noticias Caracol Ahora, una de las personas que lo acompañó en sus últimos minutos reveló detalles de lo sucedido en la cancha de tenis del club campestre de Valledupar y una posible alerta de salud que sucedió hace tres meses en Medellín.

>> Le puede interesar: Ana del Castillo, inconsolable en funeral de Omar Geles: “Él hizo todo por mí”

Osmar Pérez era el colega y amigo con el que Omar Geles se enfrentaba esa tarde del 21 de mayo en un amistoso partido de tenis. "Todo estaba transcurriendo normalmente, yo notaba que a veces se cansaba un poco, pero él normalmente hacía eso. Ya habíamos jugado un set y yo le dije que si estaba cansado paráramos, pero me dijo que no, que siguiéramos. Tengo muy confuso ese momento, todo fue muy rápido, en un momento escuché que él pegó un grito y me volteé, pero lo vi caer, se desplomó súbitamente".

El cantante señaló que el juego había iniciado cerca de 25 a 30 minutos antes y que él no notaba nada fuera de lo normal en Geles, el cansancio le pareció común. "No lo vi agotado, se estaba comiendo un banano, no lo vi demasiado agotado", detalló y agregó que hace tres meses se habían enfrentado en Medellín y sí habían pasado un susto.

Publicidad

"La vez anterior jugamos en Medellín y sí lo vi muy agotado, le dije que paráramos, se tocó el corazón, eso fue hace tres meses, le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que eso se le pasaba. Yo le dije que tuviera cuidado con eso, 'ponte pilas', y me dijo que no, que estaba bien, que era la altura".

A pesar de que Omar Geles insistía en que estaba bien de salud, Osmar se preocupó por él con la descompensación que sufrió en Miami hace algún tiempo. "Yo no sabía que él tenía un problema cardiaco. Sí supe que, cuando lo de Miami, su mánager me dijo que tenía un problema de la tensión, pero que estaba medicado. Cuando estuvo conmigo nunca lo sentí cansado, siempre era una persona muy activa, llegaba contento, como siempre, era un hombre feliz, hablando de los proyectos".

Publicidad

"Él ya jugaba hace tiempo, teníamos la costumbre de jugar, nos encontrábamos en cualquier ciudad donde coincidíamos y organizábamos un partido. Hace tres meses fue en Medellín, luego me dijo que nos viéramos en Valledupar, el lunes íbamos a jugar y el vuelo mío llegó tarde entonces no pudimos, entonces el martes me llamó para que nos viéramos. De hecho, el lunes él entrenó temprano, yo no sabía eso".

>> Lea también: El legado de Omar Geles en la música: compuso desde vallenato hasta reguetón

Pérez destacó que desde hace tiempo sabía de la pasión de Geles por el deporte y siempre le pareció que era un hombre con mucha disciplina, aunque con hábitos poco saludables. "Yo siempre lo vi sano, comía mucho pero nunca lo vi comiendo mal, de pronto trasnochaba en los estudios con sus canciones. Yo alguna vez le dije eso, que no trasnochara tanto, además porque trasnochaba y jugaba, él era muy constante, la disciplina de él era a extrema, casi todos los días hacia los estudios, casi todos los días iba a jugar tenis, era muy constante en su vida cotidiana".

Al recordar a Geles, Osmar Pérez resaltó su pasión por la música y la relación que habían construido en torno al tenis. Aseguró que el compositor de 'Los caminos de la vida' solía decir que "a mí lo único que me saca de lo estudios es el tenis". El artista declaró que Geles "era una persona con una nobleza muy grande, teníamos una relación bonita, de muchos consejos".

Publicidad

Más allá del deporte y de la música, Pérez indicó que para él Omar Geles "siempre era una motivación de ver el cariño, el amor por su familia, él era una persona que siempre estaba feliz, nunca lo vi molestarse, yo creo que lo veía bravo cuando botaba una pelota, pero además tenía una admiración por ese talento de él inalcanzable, por todo el cariño, era el motor de su familia, yo admiraba eso. Él se echo a su familia al hombro y la sacó adelante".

Sobre su talento para escribir canciones aseguró que muchas veces ni el mismo Omar Geles era consciente de sus capacidades, lo que lo convertía en un hombre muy humilde y querido por todos. "Era como un niño mostrando sus canciones, no era sobrador, siempre preguntaba a todos si les gustaba, si estaba buena, nunca se creyó lo que era, era un bárbaro, no tiene canción mala".