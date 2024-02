¿Luisa Fernanda W está embarazada? Seguidores especulan por cuenta de un video en traje de baño

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más conocidas de Colombia y actual pareja de Pipe Bueno, se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues sus seguidores aseguran que ella está embarazada.



Y es que recientemente, Luisa Fernanda W reaccionó al comentario de un internauta que aseguró que estaba embarazada: "Luisa tiene un bebé en la pancita".

Ante las reacciones de emoción de otros seguidores de Luis Fernanda W, ella decidió aclarar para que esto no se convirtiera en un nuevo rumor de embarazo.



"Solo estoy volviendo a recuperar mi cuerpo, no estoy embarazada", respondió la influenciadora, quien cortó de tajo cualquier tipo de sospecha sobre otro bebé.

Anteriormente, Luisa Fernanda W ya había revelado a sus seguidores que estaba pasando por una temporada difícil con su cuerpo. La famosa se desahogó en sus historias de Instagram, luego de que recibiera críticas por tener "unos kilos de más".

"Tengo una leve pancita, se les olvida que tengo dos hijos, que hace más o menos un año tuve un bebé, que probablemente también tengo un seno más grande que el otro, sí que me operé los senos, pero quién dijo que las siliconas no bajan y más cuando has lactado a dos bebés”, empezó diciendo la famosa.

La pareja del cantante Pipe Bueno aseguró que ella misma se ha sentido incómoda por su reciente aumento de peso, pero que los comentarios de las personas hacen que su inseguridad crezca.

"Me siento mal, o sea, es como que tengo que volver a hacer lo que me hace sentir feliz, y a mí realmente hacer ejercicio me hace feliz. Cuando no lo hago, siento que me estoy fallando, porque cuando tengo como una meta de estar saludable, me gusta cumplirla", aseguró la influenciadora.