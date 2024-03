¿Cuál malestar estaba padeciendo el hijo de Luly Bossa antes de morir?

En la mañana de este sábado, 9 de marzo, murió el hijo de Luly Bossa.La misma actriz fue quien compartió la noticia a través de las redes sociales. Ángelo Bossa, un joven de 22 años, vivía con una enfermedad degenerativa, la cual fue diagnosticada cuando tenía 11.



Según un video que compartió Luly Bossa el pasado viernes, su hijo estaba padeciendo una fuerte virosis, la cual, al parecer, se complicó durante las primeras horas de este sábado.

A pesar de que Ángelo se sentía un poco mal en los últimos días, él le hizo una conmovedora carta a su mamá por el Día Internacional de la Mujer. Escribió: “Feliz Día de la Mujer, mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante”.

El hijo de Luly Bossa padecía distrofia muscular de Duchenne, lo que le provocaba debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Luly Bossa pide ayuda para poder hacer el velorio de su hijo menor

“Mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo.

Publicó sus números de cuenta en Instagram y en X.

Además, Bossa pidió a sus seguidores que oren por ella.

“Oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno”, manifestó.

Hoy, Luly Bossa es tendencia en Colombia. Más de 8.200 personas se han unido para dar a conocer su historia y reunir el dinero que requiere para despedir dignamente a Ángelo, un fanático del arte, el dibujo y el baile.