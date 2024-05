Luly Bossa revela sus planes tras la muerte de su hijo Ángelo

El pasado 9 de marzo la actriz colombiana Luly Bossa sufrió la pérdida de su hijo menor Ángelo, quien padecía una enfermedad degenerativa. Ahora, la famosa revela cuáles son los planes que tiene con su carrera profesional a futuro.

A través de sus redes sociales, la actriz ha registrado el día a día de su vida tras la partida de Ángelo, mostrando sus momentos de tristeza y fragilidad, pero también de felicidad y avance. Constantemente también responde preguntas y mensajes de personas que le envían buenos deseos y se preguntan por su estado de ánimo.

En una reciente actividad de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram, un seguidor de Luly Bossa le cuestionó a la famosa sus deseos a futuro. "¿Un propósito que sí o sí debes hacer?", escribió el internauta.

Luly Bossa describe sus planes a futuro - Foto: @lulybossa1

La actriz colombiana reveló que actualmente está trabajando en un gran objetivo que tiene desde la pérdida de su hijo. Este proyecto está enfocado en una lucha constante que la actriz mostró en sus redes sociales con respecto a la salud de su hijo y la dificultad para conseguir sus medicamentos.

"Estoy trabajando por una ley, una fundación por Ángelo, por un lado documental y todos los proyectos que estén por llegar para cumplir los sueños que tenía junto a Ángelo", reveló la actriz.

El último regalo de Ángelo para Luly Bossa

En una entrevista con la revista 15 Minutos, Luly Bossa también confesó cuál fue el último detalle que recibió de parte de su hijo.

"El último regalo que me dio fue una carta con motivo del mes de la mujer, duró como 2 semanas haciéndola, me la entregó un día antes de morir. Allí me decía que yo siempre sería su mujer favorita y me agradecía por haberle dado la vida y porque luché para sacarlo adelante".