¡Juntos de nuevo! Maluma y Shakira lanzarán nueva canción luego de ocho años

La industria musical colombiana se prepara para vestirse de gala una vez más tras la confirmación de una nueva colaboración entre Shakira y Maluma, dos de las figuras más representativas y exitosas de la industria musical de Colombia a nivel global. La barranquillera y el paisa confirmaron que unieron sus voces nuevamente con un inesperado anuncio que paralizó de inmediato las redes sociales y desató miles de interacciones entre sus seguidores alrededor del mundo.

A través de sus perfiles en redes sociales, ambos artistas estuvieron dando algunas pistas sobre un anuncio emocionante; sin embargo, la audiencia de ambos tenía una expectativa total sobre lo que vendría, pero no un junte entre los dos después de ocho años. En un principio, el cantante antioqueño Maluma generó intriga en sus perfiles oficiales al publicar un mensaje directo pero reservado: “Mañana anuncio nueva colaboración”. Este comentario desató de inmediato una ola de especulaciones respecto a quién sería la figura que lo acompañaría en su próximo trabajo musical.

La incógnita llegó a su fin cuando el propio artista paisa compartió en sus redes sociales una fotografía posando junto a la superestrella barranquillera Shakira, ratificando formalmente que se trataba de un proyecto conjunto con la intérprete. Para acompañar la emblemática imagen, Maluma redactó un mensaje que refleja la proyección de este lanzamiento: “Nos fuimos mundial con la reina”.



¿Qué se sabe sobre la nueva colaboración de Shakira y Maluma?

Tras el emocionante anuncio en sus redes sociales, los artistas realizaron una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram en la que mostraron una imagen promocional con la palabra 'Agua', que es el nombre de esta nueva canción y la bandera de Colombia. De acuerdo con lo revelado por los propios artistas en sus plataformas digitales, la canción estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo jueves 17 de septiembre.



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A pesar del enorme impacto causado por la noticia, los detalles específicos en torno a la producción se han mantenido bajo estricta reserva. Hasta el momento, ni Shakira ni Maluma han entregado detalles adicionales sobre la propuesta sonora, el género musical que explorarán o la letra del tema. De igual manera, se desconoce si el lanzamiento estará acompañado por un videoclip oficial o si la canción se centrará únicamente en su distribución en plataformas digitales de audio.



El historial de canciones entre Shakira y Maluma

La unión entre Shakira y Maluma ha sido sólida desde hace varios años con diferentes hitos en la música latina. Con el lanzamiento de 'Agua', los artistas amplían un importante catálogo de cuatro colaboraciones previas.



'Chantaje' (2016): Esta fue su primera gran colaboración formal y se convirtió en uno de los mayores éxitos en la carrera de ambos artistas. El sencillo representó un momento clave para la música urbana de Colombia al reunir a dos generaciones de artistas con fuerte presencia internacional, transformándose además en un tema infaltable en los shows en vivo de Shakira. 'La bicicleta' (Remix): La dupla también unió sus talentos al participar juntos en la versión remix oficial del reconocido tema 'La bicicleta' que Shakira originalmente canta con Carlos Vives. 'Trap' (2018): Estrenada en 2018 e incluida en el álbum 'El Dorado' de Shakira. 'Clandestino' (2018): Presentada igualmente en el año 2018, se posicionó rápidamente como otra de las canciones más recordadas dentro del repertorio compartido por la pareja artística.

El lanzamiento de 'Agua' marca el reencuentro musical de ambos cantantes colombianos casi una década después de haber iniciado sus exitosos proyectos en conjunto. Tras la publicación oficial, las redes sociales se llenaron de comentarios entusiastas por parte de la comunidad de seguidores, quienes expresaron frases como: “Santo Dios”, “esta combi no falla”, “qué felicidad”, “Barranquilla X Medallo”, “la mejor dupla colombiana para el mundo”, “esto va a estar de otro nivel”, “ay, los mejores, mejor dicho, el rey y la reina”, “deberían sacar un álbum” y “hora de mostrar quién manda aquí”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co