Maluma en Medellín: Metro anuncia tarjeta Cívica conmemorativa y horarios por concierto gratuito

Maluma está preparando el lanzamiento de su próximo álbum llamado 'Loco x Volver', un producto que, según el mismo artista, sería su trabajo más personal e introspectivo hasta el momento. Para ello, el paisa demostró una vez más su amor por su ciudad natal y anunció un concierto gratuito para todos sus fans.

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Más tardó Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, en anunciar su presentación que sus fans paisas en responder agotando todas las entradas disponibles. El evento está programado para el jueves 14 de mayo y el Metro de Medellín se ha sumado.



¿Dónde será el concierto de Maluma?

La cita es en la emblemática Plaza Botero, en Medellín, donde Maluma deleitará a su público con su nueva música en un escenario ubicado entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura. El punto de encuentro no es casualidad, pues el cantante ha señalado que este nuevo trabajo musical está enfocado en celebrar sus raíces antioqueñas.

Para acceder al evento, que tiene aforo limitado, los interesados debían inscribirse en un enlace de TuBoleta. En cuestión de minutos la página de boletería anunciaba que todo se había agotado.



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Metro de Medellín se suma a regreso de Maluma

Ante la emoción en la ciudad por el regreso musical de Maluma y el concierto gratuito del artista, el Metro de Medellín anunció también sus sorpresas para este evento. En primera medida, presentó una tarjeta Cívica conmemorativa por el nuevo álbum de Maluma.

La tarjeta es de color rojo con la portada del álbum que dice 'Loco x Volver' y en la parte de atrás un carro tradicional antioqueño con flores a su alrededor. Esto para representar lo que ha dicho el artista sobre este nuevo álbum con el que regresará a los escenarios.

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Según la información compartida en las redes sociales oficiales del nuevo álbum de Maluma, la tarjeta Cívica conmemorativa tiene un valor de $12.100 y podrá ser adquirida desde el jueves 14 de mayo en los puntos de venta de las siguientes estaciones del Metro de Medellín: Niquía, Bello, Acevedo, Caribe (noroccidente), Poblado, Estadio, San Antonio y Universidad.

Cada persona solo podrá adquirir máximo dos tarjetas para evitar la reventa de la misma y estará disponible hasta agotar existencias. Con esta tarjeta, Maluma se suma al exclusivo grupo de artistas antioqueños en tener este tipo de homenaje en el Metro de Medellín. Los otros han sido Juanes, Karol G, J Balvin, Feid y Ryan Castro.

Por otro lado, para acompañar a las personas que alcanzaron a obtener su entrada para el concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero, el Metro de Medellín también anunció que extenderá el horario de algunas líneas para que los asistentes aseguren su llegada y salida del evento. Detallaron que las líneas Ay B operarán el jueves hasta las 11:30 de la noche.

"A partir de las 11:00 p. m. la única estación habilitada será Parque Berrío. Para la salida de los usuarios se habilitarán las estaciones: Niquía, Madera, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, San Javier, Industriales, Poblado, Sabaneta, Itagüí, La estrella, Estadio y Santa Lucía.

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También se detalló que, para entrar al lugar, se prohibirá el ingreso de objetos como sillas, mascotas, camisetas de equipos de fútbol o partidos políticos. Artículos como botellas de vidrio, latas, sombrillas con punta metálica, drones o equipos de grabación profesional tampoco podrán ser ingresados.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co