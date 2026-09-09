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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / South Park cambiará su nombre a South America parodiando recientes medidas de Donald Trump

South Park cambiará su nombre a South America parodiando recientes medidas de Donald Trump

La modificación del aparente cambio de nombre de la serie South Park responde a las recientes iniciativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para rebautizar territorios y geografías.

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
South Park cambiará su nombre a South America parodiando recientes medidas de Donald Trump
Imagen de referencia.
Getty Images/South Park

La serie 'South Park' volvió a hacer eco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar este martes que cambiará el nombre del programa a 'SOUTH AMERICA', en consonancia con los esfuerzos del mandatario para cambiar nombres de mares, lagos y hasta Estados.

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"Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America", anunciaron los creadores Trey Parker y Matt Stone en la red social X, a propósito del estreno de la temporada número 29 de la serie el próximo miércoles.

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Los creadores evitaron explicar si el cambio será permanente o alude al primer capítulo de la nueva temporada, que dará continuidad a las parodias basadas en el mandatario estadounidense. A finales de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América, que hace frontera entre EE. UU. y Canadá, en plena guerra comercial con el país vecino por la imposición de aranceles.

El domingo pasado, el mandatario publicó en su red Truth Social, un mapa de Nuevo México con el nombre 'Nueva América'. Trump ya había renombrado el Golfo de México por el Golfo de América. Esta es la segunda alusión de 'South Park' sobre el presidente estadounidense en menos de una semana.

La serie recibió un premio Emmy al mejor programa de animación el 6 de septiembre y, con motivo de las celebraciones, publicaron una imagen de su versión animada de Trump sosteniendo el premio y con el mensaje: "Por fin conseguiste tu Emmy". La temporada de 2025 de South Park se centró en gran medida en el presidente de EE.UU., presentándolo como un villano que mantenía una relación sentimental con Satanás.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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