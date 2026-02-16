Karol G celebró sus 35 años con una fiesta privada y la acompañó Sofía Vergara

Karol G celebró el pasado 14 de febrero su cumpleaños número 35 con una fiesta privada en la noche. La artista, nacida en Medellín en 1991 bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro, compartió con sus seguidores algunos detalles del inicio de su día especial y más tarde fue vista en un club junto a amigos cercanos y colegas de la industria.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde temprano, la intérprete publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece sentada en su cama frente a un pastel decorado con la figura de una guacamaya. En el mensaje que acompañó la fotografía expresó agradecimiento por un año más de vida y por el acompañamiento de su familia, amigos y seguidores. "Agradecida con Dios por un año más de vida. Por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así", se lee en la publicación de la artista.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Publicidad

Sofía Vergara acompañó a Karol G a celebrar su cumpleaños

La celebración continuó en la noche con una reunión privada, y aunque no se conocieron detalles oficiales sobre el lugar exacto, las imágenes difundidas en redes muestran un ambiente de discoteca con música en vivo. Entre los asistentes estuvieron la actriz y productora Sofía Vergara y la cantante Becky G, quienes compartieron fotografías y videos del encuentro.

Vergara publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a la cumpleañera, acompañado de un breve mensaje de felicitación. En las fotografías ambas aparecen vestidas de negro, en línea con el código de vestuario que, según se pudo observar, predominó entre los invitados. "Feliz cumpleaños a la mas mas!!!", escribió la actriz.

Publicidad

El cumpleaños de la artista coincidió este año con el fin de semana de San Valentín. En redes sociales, varios seguidores comentaron la ausencia del también cantante Feid, con quien Karol G sostuvo una relación durante tres años y cuya ruptura se hizo pública a comienzos de 2026.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la cercanía entre Karol G y Sofía Vergara. Ambas coincidieron profesionalmente en la serie Griselda, producción distribuida por Netflix en la que la actriz colombiana tuvo un papel protagónico. Desde entonces han mostrado afinidad en redes sociales y eventos públicos.

La celebración se dio además pocos días después de que la cantante asistiera como invitada a un evento relacionado con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde compartió espacio con el artista puertorriqueño Bad Bunny en un encuentro social conocido como "La Casita".

Durante la mañana de su cumpleaños, la cantante ambientó una de sus historias con la canción Ivony Bonita, incluida en su álbum Tropicoqueta.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co