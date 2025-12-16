Sofía Vergara ya tendría nuevo novio y publicó foto con él: ¿de quién se trata?

Parece que Sofía Vergara ha regresado a los senderos del amor, luego de dos años de su separación de Joe Manganiello y el final de su relación con el cirujano Justin Saliman. Ahora surgen nuevos rumores de un posible romance de la actriz colombiana, esta vez nuevamente con un hombre menor que ella.

Luego del final de sus relaciones con Joe Manganiello y Justin Saliman, la actriz barranquillera ha manejado un bajo perfil con su vida amorosa, una que siempre llama la atención. Ahora el tema se retoma por una publicación que hizo la misma Vergara acompañada de un nuevo hombre y con una declaración amorosa.



¿Quién sería el nuevo amor de Sofía Vergara?

La protagonista de 'Modern Family' y 'Griselda' causó revuelo en sus redes sociales al posar junto a un nuevo hombre, en un restaurante de Nueva York y compartir la imagen en su perfil con una dedicatoria especial. "Te amo", escribió Sofía Vergara en la descripción de la imagen que se hizo tendencia.

Quien aparece junto a Vergara en la foto es Douglas Chabbott, un empresario estadounidense vicepresidente de Dasan Inc., una firma conocida por su joyería de lujo y diseño de alta gama, 14 años menor que la colombiana. Esta no es la primera vez que la actriz y el empresario son vistos juntos en eventos internacionales, pero sí la primera en la que la famosa le manifiesta públicamente su cariño y postea una foto con él.



La publicación de Sofía Vergara causó revuelo entre sus seguidores, quienes ven este posteo como una confirmación del nuevo romance.

Douglas Chabott, quien tiene 39 años, es un empresario que se mueve en los sectores de la moda y el entretenimiento de lujo. En otras ocasiones en las que se le vio junto a la actriz colombiana de 53 años fue en el Festival de Cannes y durante viajes por Europa.

Chabott es reconocido por hacer parte de círculos de amigos de varias celebridades como Naomi Campbell, J Balvin y Ricky Martin. Así las cosas, parece que el hombre de 39 años se convierte en la nueva pareja de la actriz, relacionándose con su entorno y representando para ella una nueva aventura. Su vínculo parece que se ha fortalecido a lo largo de los viajes y encuentros que han tenido.

Según han detallado algunos medios internacionales, Sofía Vergara y Douglas Chabott se habrían conocido a inicios de este 2025, se les vio juntos también en un concierto de Oasis en Pasadena y una celebración de cumpleaños en Cerdeña a la que asistió Chabbott. Desde esos momentos, algunos seguidores empezaron a especular sobre la relación entre los dos y ahora parece que la colombiana la ha confirmado, mientras Douglas prefiere permanecer en privado su cuenta y mantener un perfil alejado del ojo público.

"¿Pero ya es oficial?, para felicitarlos!"; "Un buen colágeno hermana"; "Explícanos eso. No puedo esperar hasta el lunes"; "nos encanta verte feliz Sofía!"; "Me da mucho gusto Sofi, cuídate"; "Qué bonitos"; "La que puede, puede"; "literalmente el tipo más afortunado de todos los tiempos"; "Ese hombre está muy bello", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la colombiana en su publicación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL