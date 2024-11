Motivo por el que concierto de Julieta Venegas, Elsa y Elmar y Ximena Sariñana se canceló en Bogotá

La cantante mexicana Julieta Venegas, la artista colombiana Elsa y Elmar, y la actriz y compositora mexicana Ximena Sariñana habían anunciado hace unas semanas que se presentarían el próximo 5 de diciembre de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá, pero en las últimas horas informaron que el concierto debió cancelarse.

A través de un comunicado, revelaron: “Con tristeza anunciamos la cancelación del concierto de Julieta Venegas, Elsa y El mar y Ximena Sariñana”.

La empresa detrás del concierto escribió: “Lastimosamente, el día de hoy tenemos que comunicarles que, por motivos personales, Elsa y Elmar se vio en la obligación de cancelar su participación en este evento programado para el próximo 5 de diciembre en la Movistar Arena de Bogotá. A raíz de este imprevisto, tuvimos que tomar la difícil decisión de cancelar la fecha con la esperanza de que podamos unir a estas tres gigantes de la música latinoamericana en un futuro cercano”.

¿Qué pasará con las boletas que se vendieron para este concierto?

Se recalcó que “las devoluciones se harán a través tuboleta.com por medio del botón de chat, desde este momento y hasta el 29 de diciembre del 2024”.

¿Qué dijo Elsa y Elmar sobre la cancelación del evento?

A través de la red social Instagram, Elsa y Elmar escribió: “Mi Colombia hermosa, el concierto de este 5 de diciembre junto a Julieta y Ximena -es uno de mis más grandes sueños como mujer y como músico, un sueño que he esperado años hacer realidad junto a ustedes-, desafortunadamente debido a un conjunto de situaciones personales que se me presentaron inesperadamente, no me será posible realizarlo, motivo por el cual este concierto será cancelado. Esta decisión ha sido increíblemente difícil de procesar. La información sobre sus reembolsos les será dada por parte de info@paramopresenta.com ”.

Esta presentación en Bogotá hacía parte de la gira de Elsa y Elmar - Instagram: @elsayelmar

Prosiguió diciendo que “agradezco profundamente su apoyo y comprensión en esta situación. Gracias por su amor y paciencia. Nada me llena más de ilusión que volvernos a ver pronto y sobre todo de llegar a cumplir el sueño de compartir escenario con mis @julietavenegasp y @ximenamusic. Ciempre suya. Les ama Elsa.

Esta presentación en Bogotá hacía parte de la gira de Elsa y Elmar, la cual contaba con diez fechas. Aún no se ha brindado ninguna información sobre si la gira internacional de esta artista también se verá interrumpida en México, pues, por ahora, planea presentarse en Puebla (21 de noviembre), Querétaro (23 de noviembre), Guadalajara (27 de noviembre), Monterrey (29 de noviembre) y Toluca (30 de noviembre).

