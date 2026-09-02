Ana del Castillo confirma su embarazo junto a la estatua de Diomedes Díaz: "Soñaba con ser mamá"

"Si van a visitar a Diome siéntense bajo su propia responsabilidad", escribió Ana del Castillo en la publicación con la que sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que está embarazada. La cantante vallenata revolucionó las redes sociales con su anuncio, el cual destacó por la particularidad que la caracteriza.



Así confirmó Ana del Castillo su embarazo

La intérprete de 'Perdiste la batalla' compartió en su perfil de Instagram una galería de fotos que podría pasar desapercibida por sus seguidores o que simplemente podría ser el registro de una de sus recientes visitas a Valledupar. Sin embargo, en la descripción de la misma la mujer destacó que la teoría sobre la estatua de El Cacique de La Junta es real.

"Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá, un sueño gigante que solo DIOS podía cumplir… y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría. 'Oye, pelá, no te sientes al lado de Diomedes que vas a quedar preñada' Y SÍ, estoy PREÑÁ", escribió.

Ana del Castillo destacó que al enterarse que estaba a la espera de su primer hijo, "entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias JESUCRISTO por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. TE AMO NIÑ@". Y aunque algunos pudieran sospechar que se trata de alguna publicidad para una nueva canción o proyecto, al final de la galería de imágenes la cantante dispersó todas las dudas al adjuntar una imagen de la prueba de embarazo.



Con la confirmación de su primer embarazo, la jocosa Ana del Castillo le dio más poder a una teoría que existe entre los diomedistas, quienes aseguran que la estatua del cantante vallenato ubicada en Valledupar tiene poderes de festilidad. Según el relato de la cantante en sus redes, se enteró de su embarazo después de sentarse al lado de la figura.



Es por eso que Castillo finalizó su publicación con una advertencia para todas sus seguidoras, que se sienten al lado de la estatua de Diomedes Díaz bajo su propia responsabilidad, pues es probable que después reciban noticias inesperadas. Por otro lado, Ana del Castillo no reveló más detalles sobre su estado, como tiempo de gestación o sexo del bebé que viene en camino.



La teoría sobre a estatua de Diomedes Díaz

Desde hace un tiempo, en Colombia surgió la leyenda de que, debido a los supuestos dones de fertilidad del cantante, las mujeres que deseen tener un bebé o que tengan algún problema de fertilidad deben sentarse al lado de la estatua del ‘Cacique de la Junta’, que está ubicada en el Parque de La Provincia en Valledupar, para así lograr su "milagro".

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La escultura fue inaugurada en 2017 y se ha convertido en una de las maneras con las que el municipio rinde homenaje a grandes representantes de la música vallenata y de la cultura local. La creación de la banca metálica con la estatua a escala de Diomedes Díaz en su expresión característica en color bronce, tuvo un costo de 40 millones de pesos y fue diseñada por el escultor Jhon Peñaloza, con financiación de la Alcaldía local. Se construyó como parte del proyecto de intervención paisajística de la ciudad y, además, se encuentra a pocos metros del monumento que le hicieron a uno de sus hijos, el cantante Martín Elias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co