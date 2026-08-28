Dolly Parton dejó una canción que no se podrá escuchar hasta 2046: ¿por qué?

La industria musical y millones de seguidores en todo el mundo lloran la partida de una de las figuras más influyentes, carismáticas y queridas de la música popular, la reina del country, Dolly Parton, quien falleció el pasado martes 25 de agosto de 2026 a la edad de 80 años. La legendaria cantautora, responsable de clásicos inmortales que ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad como 'Jolene', '9 to 5', 'Here You Come Again' e 'I Will Always Love You', dejó este mundo tras enfrentar una valiente pero breve batalla contra el cáncer.

Cuatro días antes de su partida, la artista había ingresado a un hospital de Nashville debido a severos problemas de salud de índole renal y de carácter autoinmunitario, según reportes del portal TMZ. Ese mismo día, Parton había conversado con la revista People, reconociendo que atravesaba problemas físicos, aunque aseguró que todavía tenía muchas cosas por hacer en este mundo antes de despedirse.



Dolly Parton todavía tiene una canción pendiente por lanzar

A pesar de su fallecimiento, el legado de la estrella de Tennessee no solo permanecerá en los corazones de sus seguidores a través de su inmenso repertorio conocido, sino también mediante un fascinante enigma musical que tardará dos décadas en ver la luz. Se trata de una canción inédita titulada 'My Place in History', que la cantante estadounidense dejó preparada como un último y especial regalo para sus millones de admiradores en el futuro.

Este misterioso tema musical fue escrito y grabado por Parton en el año 2015, coincidiendo con la fastuosa inauguración de su parque temático y complejo hotelero Dollywood's DreamMore Resort and Spa, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee. La grabación física se encuentra rigurosamente resguardada dentro de una cápsula del tiempo especial conocida como la “Dream Box”. Actualmente, la caja permanece bajo llave y protegida del polvo dentro de una vitrina de exhibición en el complejo turístico.



Dolly Parton dejó instrucciones sumamente precisas e irrevocables de que la cápsula del tiempo no puede ser abierta bajo ninguna circunstancia antes del 19 de enero de 2046, día en el que se cumplirá el centenario del nacimiento de la mítica artista. Con su fallecimiento, el deseo de conocer la canción crece entre su público, pero en el parque respetarán la palabra de la cantante, quien también reconoció que en ocasiones tenía ganas de sacar a la luz el tema musical.



"No tienes ni idea de cuánto me ha atormentado eso. Tengo muchísimas ganas de ir a desenterrarla", declaró abiertamente en una entrevista con Kelly Clarkson. "Es una canción realmente buena. No sé de quién demonios fue esa idea", agregó.

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Ante el posibilidad de que el veloz avance de la tecnología haga imposible que las generaciones futuras reproduzcan la pista musical, Parton dejó dentro del cofre de madera la canción grabada en dos formatos distintos —un casete analógico y un disco compacto (CD)—, y también incluyó un reproductor físico de CD. De esta ingeniosa manera, se garantizó que, independientemente de los drásticos cambios que experimente la tecnología de reproducción musical a mediados de este siglo, existirá el hardware original necesario para escuchar el tema tal y como ella lo concibió.

Mientras el mundo rinde tributo a la icónica intérprete, una melodía muy especial permanece en absoluto secreto, esperando pacientemente en su vitrina hasta que el 19 de enero de 2046 se cumplan los deseos de Dolly Parton y el público finalmente pueda escuchar 'My Place in History'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co