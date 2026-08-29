Alejandro Stoessel, papá de Tini, habría lanzado piedras a periodistas tras escándalo familiar

En Argentina se desató una polémica en el mundo del espectáculo al conocerse que la cantante Tini Stoessel habría descubierto que no es la dueña de su fortuna y decidió romper su relación con su padre, Alejandro Stoessel, quien estaba a cargo del dinero de la artista. Estos hechos, de los que todavía faltan conocerse detalles, motivaron a la prensa argentina a llegar hasta la casa del papá de la artista para obtener respuestas.

Medios argentinos han reseñado en publicaciones que, luego de que el escándalo se hiciera público, se movilizaron hasta San Isidro, donde está ubicada la casa de Alejandro Stoessel. Allí, el papá de la cantante habría protagonizado un momento de tensión con los comunicadores, a quienes les habría lanzado piedras desde el balcón.



¿Qué pasó entre el papá de Tini y los periodistas?

Los detalles los contó la periodista Sofía Úbeda, de El diario de Mariana, quien aseguró que Stoessel se enfrentó a los profesionales que le hacían preguntas sobre su relación con su hija y sus supuestos manejos de la fortuna de la cantante. "Nuestro móvil estaba en la puerta de la casa de la familia. Empezamos a escuchar ruido y era Alejandro Stoessel que se había asomado desde el balcón y nos empieza a gritar", indicó.

La cronista detalló que, mientras ella y otros integrantes de su equipo estaban dentro del carro, un colega que estaba afuera les anunció que Alejandro Stoessel estaba ahí. "Se empiezan a increpar entre Alejandro y otro de nuestro colegas. Alejandro empieza a gritar: ‘¿Qué hacen acá?’ ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen acá?’. Empieza a insultar y acto seguido dice ‘voy a llamar a la policía'“.



Ante la situación, el equipo empezó a grabar videos de lo que estaba pasando y en una de las grabaciones se escucha a una periodista gritar: “¡Está tirando piedras!”. Úbeda recalcó que el motivo por el que estaban frente a la casa del productor era conocer su versión de los hechos relacionados con su hija Tino. "Merece que conozcamos su lado de la historia", aseguró. Los hechos también fueron confirmados con grabaciones por el programa Primicias Ya, quienes señalaron que Stoessel lanzó objetos hacia la calle mientras increpaba a los periodistas.



¿Qué está pasando entre Tini Stoessel y su papá?

Lo que ha trascendido en la prensa argentina e internacional es que Tini Stoessel, cantante de 29 años, decidió despedir a su padre Alejandro Stoessel, quien fue su mánager por 15 años, y pidió a las autoridades una auditoría sobre sus bienes. Esto habría surgido luego de que la artista notara algunas irregularidades en sus finanzas, todo esto en medio de la preparación de su boda con Rodrigo de Paul, futbolista argentino.



Según la prensa y algunos abogados, luego de 15 años de trayectoria, la cantante de 29 años no tendría control ni conocimiento sobre las sociedades que administran su fortuna, la cual está conformada por sus ingresos derivados de la música, su imagen, contratos comerciales y sus conciertos. Las dudas de la artista aparentemente iniciaron cuando intentó hacer una compra con una tarjeta de crédito administrada por su familia y no pudo porque ya había cumplido con el límite de 5.000 dólares mensuales.

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El caso todavía se mantiene sobre muchas especulaciones, mencionando que Tini tendría una fortuna estimada de 70 millones de dólares, propiedades en diferentes países y su dinero estaría administrado por empresas familiares, lideradas por su padre. Ante los preparativos de su boda, la cantante empezó a querer saber cómo estaba organizado su patrimonio, encontrando irregularidades.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co