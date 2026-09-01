¿Quién es Camilo Méndez, el nuevo novio de Sara Uribe?

La presentadora y modelo Sara Uribe sorprendió bastante a sus seguidores al confirmar que inició una nueva relación amorosa. A través de una emocionante publicación con varias fotos, la mujer presumió en sus redes sociales que el cantante Camilo Méndez le pidió oficialmente que sea su novia.

La confirmación del noviazgo llegó luego de algunas semanas de rumores sobre la vida amorosa de la famosa, después de que Uribe apareciera en un video con Méndez abrazados y cariñosos. Ahora el más reciente posteo de la paisa se convirtió en tendencia por abrir un nuevo capítulo en la vida amorosa de la presentadora.



Así le pidió Camilo Méndez a Sara Uribe que sea su novia

"Ayer me pidió que fuera su novia… y fue de película", escribió Sara Uribe en la descripción de su publicación, en la que mostró los detalles que Méndez tuvo con ella para oficializar su relación. El hombre la sorprendió con una cena romántica en la que, además de flores y velas, también le colocó un letrero de luces en el que le hacía la importante pregunta: "¿Quieres ser mi novia?".

La presentadora agregó en su publicación un mensaje en el que reflexionaba sobre la manera en la que Camilo llegó a su vida y los miedos que ella tuvo al empezar a salir con él. "Siempre puede llegar alguien mejor. No mejor que otra persona. Mejor para ti. Mejor para tu vida, para tu momento, para tu corazón. Yo también tuve miedo. Que por mi edad. Que porque soy mamá. Que porque ya había vivido demasiado. Que porque volver a empezar daba susto. Que porque abrirle la puerta a alguien también significaba abrirle una parte muy importante de mi vida. Y entendí algo: la paz no se negocia. La tranquilidad tampoco. El amor bonito no debería tenerte todo el tiempo preguntándote qué lugar ocupas, dudando de lo que sienten por ti o sobreviviendo entre ausencias. La paz se siente. La tranquilidad se vive. La intención se demuestra. Y eso ha sido Camilo para mí", agregó.



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Sara Uribe también detalló que "en poco tiempo ha hecho cosas muy lindas, pero no son solamente los detalles. Es la constancia, la entrega, la forma de estar, de cuidar, de sumar y de hacerme sentir tranquila. A las mujeres que hoy sienten que el amor no les llega: no se desesperen por llenar un espacio. No acepten migajas por miedo a quedarse solas. A veces la espera también está protegiéndonos de volver a elegir lo mismo".



¿Quién es Camilo Méndez?

Camilo Méndez, el nuevo novio de Sara Uribe, es un cantautor vallenato colombiano con temas reconocidos como 'Equivocada estás', 'Un día sin ti', entre otras. El cantante, por su parte, también presumió en sus perfiles el inicio de su relación con la presentadora con una publicación especial junto a ella.

En el video, grabado el mismo día de la cena romántica, Méndez mostró la manera en la que preparó la sorpresa para la presentadora, además de una canción dedicada para ella. "Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado-, le dijo conmovido. Esta canción es para ti, Sarita", expresó el cantautor.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co