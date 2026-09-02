HBO revela nuevo tráiler de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal': esta es la fecha de estreno

Este 2 de septiembre se conoció un nuevo adelanto de la esperada serie 'Harry Potter y la piedra filosofal', marcando el inicio de una ambiciosa producción que planea adaptar de manera minuciosa el universo literario creado por J.K. Rowling. Este avance ofrece a los fanáticos del mundo mágico la mirada más detallada hasta la fecha de lo que será esta reinterpretación, diseñada para explorar con mayor profundidad los acontecimientos y personajes del material original.



Así es el nuevo avance de 'Harry Potter'

El nuevo material audiovisual se sumerge de lleno en la nostalgia al retratar algunos de los momentos más icónicos del primer año de Harry en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las imágenes arrancan con el ingreso de los jóvenes estudiantes al castillo y conducen de inmediato a un hito fundamental en la trama de sta historia: la ceremonia del Sombrero Seleccionador, donde vemos a Harry sentado frente al mítico artefacto mágico que lo destina a la casa Gryffindor.

A lo largo del avance, se pueden apreciar escenarios emblemáticos recreados con un nivel de detalle que busca satisfacer las altas expectativas de los lectores:



El majestuoso Gran Comedor durante el banquete de bienvenida.

durante el banquete de bienvenida. Las dinámicas y animadas clases de encantamientos con los alumnos.

con los alumnos. Diálogos iniciales entre los estudiantes y el personal docente.

El misterioso hallazgo de la capa de invisibilidad .

. El enigmático encuentro frente al Espejo de Oesed y la tensionante partida de ajedrez mágico .

y la tensionante partida de . La icónica secuencia de acción con el troll en los baños de la escuela.

de la escuela. Espectaculares tomas del deporte por excelencia del mundo mágico, el Quidditch, en el cual Harry demuestra sus habilidades innatas como Buscador de Gryffindor.

Uno de los aspectos más destacados del tráiler es que permite escuchar de forma extensa las voces de los nuevos actores por primera vez. Destaca la imponente y fría presencia de Severus Snape, interpretado por Paapa Essiedu, quien en sus primeras líneas deja claro que no se siente especialmente impresionado por el joven "niño que vivió".



¿Cuándo se estrena la serie y qué podemos esperar?

El estreno mundial de esta primera temporada está programado para el próximo 25 de diciembre de 2026. Los usuarios podrán disfrutar de la serie a través de la señal de HBO y en formato streaming mediante la plataforma HBO Max.



Detrás de cámaras, el proyecto cuenta con el liderazgo de Francesca Gardiner como showrunner, guionista y productora ejecutiva, junto al aclamado director Mark Mylod, quien dirigirá varios episodios y ejercerá también como productor ejecutivo. La producción es realizada por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.



¿Quiénes forman parte del elenco renovado?

BO apuesta por un reparto fresco que hereda los icónicos papeles de las adaptaciones cinematográficas anteriores. El trío de protagonistas encargado de liderar a esta nueva generación está conformado por:



Dominic McLaughlin como Harry Potter.

Arabella Stanton como Hermione Granger.

Alastair Stout como Ron Weasley.

Junto a ellos, reconocidas figuras de la industria completan el cuerpo de profesores de Hogwarts y otros roles clave del entorno mágico:



John Lithgow como el director Albus Dumbledore.

Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu como el temido Severus Snape.

Nick Frost en la piel del guardabosques Rubeus Hagrid.

Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick.

Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout.

Luke Thallon como el profesor Quirinus Quirrell.

El resto de los estudiantes y personajes secundarios también han sido revelados en este avance:



Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como su padre, Lucius Malfoy.

Rory Wilmot como el olvidadizo Neville Longbottom.

Leo Earley como Seamus Finnigan y Elijah Oshin como Dean Thomas.

Tristan Harland y Gabriel Harland interpretando a los gemelos Fred y George Weasley, acompañados por Ruari Spooner como Percy Weasley.

En el mundo de los muggles, Daniel Rigby y Bel Powley interpretarán a los tíos de Harry, Vernon y Petunia Dursley. Paul Whitehouse dará vida al celador Argus Filch, mientras que Bertie Carvel encarnará al Ministro de Magia, Cornelius Fudge.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co