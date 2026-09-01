Declaran culpable al asesino del rapero Tupac Shakur casi 30 años después: ¿quién es el responsable?

Tres décadas después de que el mundo de la música quedara conmocionado por el asesinato de Tupac Shakur, la justicia de Estados Unidos ha emitido un fallo histórico. Un tribunal de Las Vegas declaró culpable a Duane "Keffe D" Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, por su participación directa en la muerte del icónico rapero ocurrida en septiembre de 1996.

El veredicto pone fin a un largo camino de impunidad en uno de los casos sin resolver más célebres y debatidos de la historia de la cultura popular estadounidense. Tras décadas de teorías, especulaciones y estancamiento judicial, el proceso legal finalmente ha señalado a un culpable formal del crimen que silenció a uno de los artistas más influyentes del hip hop global.



El veredicto del juicio en Las Vegas

Tras el cierre de los alegatos finales por parte de la fiscalía y la defensa, el jurado se retiró a deliberar y, tan solo unas pocas horas después, alcanzó una decisión unánime. Encontró culpable del cargo de asesinato en primer grado con uso de arma mortal a Davis, de 63 años, por el asesinato de Shakur. El exlíder criminal enfrenta ahora la posibilidad real de pasar el resto de sus días en prisión, bajo una condena de cadena perpetua sin libertad condicional.

Tras conocerse la decisión del jurado, Davis se dirigió directamente a la jueza de distrito Carli Kierny para manifestarle de manera oficial su intención de apelar el veredicto. La jueza Kierny fijó la lectura formal de la sentencia para el próximo 13 de octubre, fecha en la que se determinará de manera definitiva la pena que deberá cumplir.



¿Quién es Duane 'Keffe D' Davis?

Duane "Keffe D" Davis es un antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, una organización criminal que controlaba diversos sectores de Los Ángeles durante la década de los noventa. De acuerdo con la teoría presentada por los fiscales del caso, Davis fue el cerebro o autor intelectual detrás del asesinato de Tupac Shakur, habiendo ordenado directamente su ejecución el 7 de septiembre de 1996.



Aquel fatídico 7 de septiembre, Tupac Shakur se encontraba de visita en la ciudad de Las Vegas con el objetivo principal de presenciar una pelea del boxeador Mike Tyson, pero la tensión estalló pocas horas antes del tiroteo. En un casino de Las Vegas, se produjo un altercado físico en el cual miembros del séquito personal de Shakur golpearon brutalmente al sobrino de Duane Davis.



De acuerdo con las declaraciones del fiscal Binu Palal durante los alegatos finales del juicio, este incidente no podía quedar sin respuesta debido a los estrictos códigos de honor que rigen a las organizaciones delictivas. "Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara", afirmó con contundencia el fiscal ante los miembros del jurado y describió las acciones inmediatas de Davis como una respuesta a la golpiza a su sobrino: "Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur".

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La reconstrucción de los hechos provista por la fiscalía detalló que el ataque tomó por sorpresa al rapero aproximadamente dos horas después del enfrentamiento en el casino. Shakur viajaba a bordo de un automóvil BMW por las calles de Las Vegas y se encontraba detenido ante un semáforo en rojo cuando un automóvil modelo Cadillac blanco se emparejó a su lado. En ese momento, según la tesis de los fiscales, Duane Davis, quien viajaba en el asiento delantero del Cadillac, entregó un arma de fuego a uno de los ocupantes que se encontraba en el asiento trasero del vehículo y, acto seguido, Davis ordenó expresamente a dicha persona que abriera fuego contra el BMW de Shakur.

El ataque con el arma mortal causó heridas de extrema gravedad al artista que, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció seis días después del tiroteo, a la temprana edad de 25 años. El homicidio del joven artista se convirtió en uno de los misterios más grandes del país durante casi tres décadas, la investigación policial se mantuvo paralizada y sin avances concretos hasta la imputación formal contra Duane Davis.

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*con información de AFP