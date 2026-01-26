Muere Salvo Basile, reconocido actor y cineasta colombo-italiano, a los 85 años

Este lunes, 26 de enero de 2026, se confirmó la muerte del cineasta colombo-italiano Salvatore Basile Ferreira, conocido como Salvo Basile, a los 85 años de edad, en la ciudad de Cartagena. El cineasta venía presentando complicaciones médicas tras un cáncer en el estómago que lo aquejaba.



"Pasó malos días": Poncho Rentería sobre Salvo Basile

En entrevista con la emisora *Blu Radio*, Poncho Rentería, amigo de Salvo Basile, habló sobre cómo fueron los últimos días del cineasta: “Hablé con él hace nueve días. Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago. Estos últimos tres días le dolía mucho. Pasó malos días”.

Poncho, además, se refirió a la labor que durante varios años realizó Salvo en Banco de Alimentos de Cartagena. "Se murió triste porque él tenía una fundación para niños pobres en Cartagena y últimamente no le estaban dando. Eran pocas las ayudas. Su última novia de la vida era esa fundación".

Salvo Basile fue columnista durante varios años para el diario El Tiempo y su última columna fue publicada el 23 de octubre de 2025.



Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, despidió al actor a través su cuenta de X: "El 'Italiano más cartagenero' de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y «donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas». Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos".



Historia de Salvo Basile

Salvo Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Según el relato de la periodista María Rosario ‘La Nena’ Arrázola, de Los Informantes, el cineasta vivió en un refugio con sus padres y sus dos hermanos, donde se escuchaban las balas y la pobreza extrema era con lo que tenía que luchar día a día.



“La guerra fue una miércoles; nos enseñó que se puede vivir sin nada. Nosotros nos comíamos las raíces de la tierra. Ni ricos ni pobres tenían comida. La única carne que comí en la guerra fue una oveja que mi papá, que era un tipo transparente, se robó porque era tanta el hambre y la arrastró no sé cómo por la oreja y nos la comimos hervida, sin sal, sin aceite”.

Tras su nacimiento, narró Salvo, “a los 15 días ya los hijue… ingleses estaban bombardeando Nápoles porque Nápoles era un objetivo militar por su puerto, por la industria y la ciudad era muy grande”.