Murió Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, a los 44 años

Bob Bryan, exbaterista de la banda estadounidense My Chemical Romance, fue encontrado muerto dentro de su casa. Las autoridades aún no han determinado las causas de su fallecimiento.

Fuentes de la Policía le contaron al medio estadounidense TMZ que el músico fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en Tennessee, Estados Unidos el pasado martes 26 de noviembre. El baterista había sido visto por última vez el 4 de noviembre.

(Lea también: Muere Silvia Pinal, la última grande de la época de oro del cine mexicano, a los 93 años)

Según las autoridades, la muerte de Bob Bryan no se debió a un crimen. Los equipos de música del artista y armas de fuego que tenía en la vivienda quedaron intactos.

Publicidad

El cuerpo de Bob Bryan estaba en estado de descomposición



Además, TMZ aseguró que unidades de control de animales se llevaron a dos perros de la casa del exintegrante de My Chemical Romance. También se supo que el cuerpo del músico ya estaba en estado de descomposición cuando fue encontrado.

Bob Bryan llegó a My Chemical Romance en el año 2004 y reemplazó al entonces baterista Matt Pelissier luego de que la banda lanzara su disco Three Cheers For Sweet Revenge.

Publicidad

El baterista participó en el álbum The Black Parade, lanzado en 2006. Además, escribió canciones para el disco Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

Bob Bryan tenía tendencias suicidas

Según TMZ, desde que Bob Bryan dejó My Chemical Romance, él confesó que tenía tendencias suicidas en repetidas oportunidades. La banda tiene planeada una gira mundial el año 2025 y el exbaterista no estaba previsto para acompañar a la agrupación musical.

Bob, hasta la fecha, es el baterista con más años al servicio de esta banda de rock estadounidense.

(Lea también: Funeral de Liam Payne: exmiembros de One Direction se reunieron en la despedida)