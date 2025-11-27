Murió Conrado Osorio, actor de 'Padres e Hijos' que enfrentaba dura batalla contra el cáncer

La televisión colombiana una vez más está de luto ante la muerte del querido actor Conrado Osorio, quien llevaba varios meses enfrentando el cáncer que había hecho metástasis. Este jueves 27 de noviembre se conoció que el intérprete de 49 años falleció.

La noticia la dio a conocer Jhon Jairo Osorio, el hermano del actor, a través de sus redes sociales. "Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente", escribió.

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa también dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Lo último que el actor había comunicado en sus redes sociales es que el cáncer de colon que padecía y le hizo metástasis, motivo por el que durante los últimos meses el actor había estado recibiendo tratamiento intensivo en el hospital.



De hecho, la última publicación que el famoso actor recordado por su paso por 'Padres e Hijos' hizo en sus redes sociales fue la celebración de su cumpleaños número 49, el pasado 28 de octubre, que se llevó a cabo en el centro médico en el que estaba.



Así fue la lucha de Conrado Osorio contra el cáncer

Meses atrás, Conrado Osorio había comunicado en su cuenta de Instagram que había sido diagnosticado con cáncer de colon, una noticia que impactó a su círculo más cercano, colegas y colombianos que recordaban varios de sus personajes en más de 20 telenovelas nacionales. Rápidamente el cáncer se desplegó por su cuerpo, y el 16 de septiembre el actor apareció en redes sociales diciendo que estaba hospitalizado porque el cáncer había hecho metástasis.

Desde entonces, el actor que también pasó por 'Los canarios' y 'La viuda negra' estuvo compartiendo con sus seguidores algunos detalles de cómo avanzaba su tratamiento. Conrado Osorio también contó que desarrolló otras complicaciones de salud, pero que en medio de todo se mantenía esperanzado en su lucha contra la enfermedad.

¿Quién era el Conrado Osorio?

Conrado Osorio fue un actor colombiano con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocido por su versatilidad interpretativa y su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente potentes. El bogotano inició su carrera artística en la década de los 2000 tras formarse en artes escénicas, y construyó un gran perfil actoral.

En televisión ha hecho parte de telenovelas y series colombianas como 'El cartel de los sapos', 'Padres e hijos', entre otras, donde ha interpretado desde figuras de autoridad hasta hombres comunes atravesados por dilemas morales. Su rostro se hizo familiar para las audiencias. Además, ha incursionado en proyectos de cine independiente, donde su trabajo ha sido elogiado por la crítica por su autenticidad y compromiso actoral.

