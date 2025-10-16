Actor de 'Padres e Hijos' que murió luchando contra el cáncer había pedido la eutanasia

'Padres e Hijos' fue una de las telenovelas más queridas y vistas por los colombianos y una de las producciones nacionales en la que dieron sus primeros pasos actorales grandes artistas. Entre ellos, muchos recuerdan a Leonardo Ramírez, un hombre que a sus 26 años iniciaba una carrera destinada al estrellato, pero que se vio truncada por un agresivo cáncer.



¿Quién era Leonardo Ramírez y de qué murió?

Todo indicaba que Leonardo Ramírez iba a ser uno de los grandes actores de Colombia, destacado desde muy joven por su talento en producciones como 'Padres e Hijos', 'La mujer en el espejo' y el programa juvenil 'Mucha música'. Tenía apenas 26 años y empezaba a brillar también en producciones actorales cuando una noticia cambió por completo su vida y la de su familia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según recordó su familia en un episodio de Expediente Final, a mediados de 2002 el actor bogotano fue diagnosticado con cáncer en el mediastino. Desde ese momento, Ramírez empezó tratamiento con sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Aunque la juventud de Leonardo Ramírez era una esperanza para médicos y familiares de una recuperación, con el paso de los días no se veía ninguna mejoría en su estado de salud. Por eses motivo, decidieron buscar apoyo en tratamientos fuera de la medicina tradicional. El joven actor intentó tratamientos como inyecciones con agua de mar o veneno de escorpión azul, todo en un intento por seguir con su vida.



Sin embargo, ninguno de los tratamientos dio los resultados que Ramírez, su familia y los médicos esperaban. Con cada tratamiento convencional o no que fallaba, no solo la esperanza de vida de Ramírez se acababa, sino también las ganas del actor de seguir intentándolo.

Publicidad

La familia de Leonardo Ramírez narró en el programa de Caracol Tv que con el paso del tiempo su salud y su estado de ánimo fueron empeorando. Todo lo empeoraba que el tumor del hombre estaba ubicado en una zona del pecho muy peligrosa, llegando a afectar otros órganos vitales. Tal era el dolor del actor que expresó su deseo de acceder a la eutanasia.



Para el momento en que Ramírez pidió la eutanasia, hace más de 20 años, esta alternativa aún no era legal en Colombia, por lo que ningún médico aceptó esta petición y, en su lugar, lo llevaron a cuidados paliativos. Desde entonces, los familiares de Leonardo estuvieron acompañándolo y viendo como cada vez más rápido su salud empeoraba a causa del cáncer.

Hubo un momento en el que el actor tuvo una fuerte recaída con dolores insoportables porque el cáncer hizo metástasis y afectó múltiples órganos vitales de su cuerpo, entre ellos el páncreas, por lo que el dolor aumentó considerablemente. Eugenio Ramírez, padre del actor, señaló al programa que cuando vio los resultados de los exámenes de Leonardo: "Acepté que muy pronto moriría".



¿Cuándo murió el actor Leonardo Ramírez?

Tal y como su padre lo pensó, días después - el 11 de junio de 2003- Leonardo Ramírez murió a los 26 años y en los brazos de su madre. La familia lo había estado acompañando constantemente durante los últimos 30 días y esa mañana todos notaron que el actor empezó a respirar de manera más pausada.

Publicidad

Como último deseo, el actor le expresó a sus familiares que quería que sus cenizas fueran esparcidas en el Parque Nacional. Pero además de eso, en honor del actor su familia creó una fundación para ayudar a personas que padecen la misma enfermedad y enfrentan situaciones económicas complicadas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL