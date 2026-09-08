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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió el creador de 'Zack y Cody: Gemelos en acción', de Disney Cannel, a los 79 años

Murió el creador de 'Zack y Cody: Gemelos en acción', de Disney Cannel, a los 79 años

La hija del productor fue la que confirmó la triste noticia.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Zack y Cody
Foto: Disney Channel

Se ha confirmado una triste noticia para las generaciones que crecieron viendo las series de Disney Channel, especialmente las protagonizadas por los gemelos Cole y Dylan Sprouse. Se ha confirmado que Jim Geoghan, guionista y productor reconocido por ser la mente detrás de 'Zack y Cody: Gemelos en acción', falleció a los 79 años.

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Fue su hija Genevieve Geoghan la que confirmó la triste noticia a los medios internacionales Variety y Deadline. Aseguró que el hombre murió el 6 de septiembre a los 79 años en Los Ángeles.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

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