Murió el creador de 'Zack y Cody: Gemelos en acción', de Disney Cannel, a los 79 años

Se ha confirmado una triste noticia para las generaciones que crecieron viendo las series de Disney Channel, especialmente las protagonizadas por los gemelos Cole y Dylan Sprouse. Se ha confirmado que Jim Geoghan, guionista y productor reconocido por ser la mente detrás de 'Zack y Cody: Gemelos en acción', falleció a los 79 años.

Fue su hija Genevieve Geoghan la que confirmó la triste noticia a los medios internacionales Variety y Deadline. Aseguró que el hombre murió el 6 de septiembre a los 79 años en Los Ángeles.

‘The Suite Life of Zack & Cody,' creator Jim Geoghan has passed away at 79. pic.twitter.com/4U7ViEascr — sitcom crave (@sitcomcrave) September 8, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ



PERIODISTA DIGITAL

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mpgonzal@caracoltv.com.co