Documental de Oasis sacó lágrimas a Liam y Noel Gallagher durante su estreno en Venecia

El mundo ha posado su mirada sobre Liam y Noel Gallagher en el último año, luego de que los hermanos británicos causaran sorpresa mundial al anunciar su regreso a los escenarios con Oasis. Mientras los hermanos brillaban nuevamente en lo grandes estadios del mundo con sus clásicos del rock, detrás de escena se estaba gestando al mismo tiempo una historia para la gran pantalla.

'Oasis: Don't Look Back in Anger' es el nombre del documental que contará a los fanáticos de la agrupación todo lo que ocurrió para lograr lo que por años parecía imposible: que los Gallagher estuvieran juntos en el escenario. La producción original de Hulu, producida por Magna Studios y Sony Music Vision, revelará al mundo lo que no se vio de la gira de regreso de los músicos.



Noel Gallagher lloró en el estreno del documental de Oasis

Cada vez falta menos para que los fanáticos de Oasis a nivel mundial puedan acudir a las salas de cine a ver 'Oasis: Don't Look Back in Anger' y lo que marca la cuenta regresiva para este momento es el estreno del mismo durante el Festival de Cine de Venecia, el cual ocurrió el pasado 5 de abril.

A lo largo del fin de semana, había dudas y especulaciones sobre si los hermanos Gallagher harían presencia en el festival para el estreno de la producción. En la rueda de prensa estuvieron los directores de la cinta, Dylan Southern y Will Lovelace, y su guionista, Steven Knight, pero la ausencia de los británicos desilusionó a los periodistas y fans que los esperaban. Sin embargo, la gran sorpresa llegó al final de la alfombra roja, cuando los gritos de las personas avisaron sobre la llegada de Liam, seguido de Noel Gallagher, al lugar.



Entusiasmados, los hermanos posaron y saludaron a los presentes luciendo tranquilos, pero prefirieron evitar dar declaraciones a la prensa y dejaron todo eso a los que estuvieron detrás de la producción. La imagen que dejaron para la historia sin duda fue verlos cogidos de la mano con el puño el alto en la alfombra. Tras la proyección del documental en el festival, el momento más emotivo que se ha hecho viral en redes es la reacción de los hermanos al ver materializado el producto.



Mientras Liam se puso de pie en la sala, aplaudió y alzó los brazos en señal de celebración, Noel Gallagher se limpiaba las lágrimas de los ojos mientras celebraba junto a su hermano. La emoción del músico británico ha sido registrada en diferentes medios y es un video que le ha dado la vuelta al mundo, emocionando también a los fans que ya no pueden esperar a ver el producto final en salas de cine.

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‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ recuerda a los fans la triste separación de la banda de los hermanos y cómo 15 años después lograron limar asperezas y hacer música juntos nuevamente. Además de tener imágenes exclusivas de sus ensayos y la gira desde dentro, cuenta con la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.



¿Cuándo se estrenará el documental de Oasis en cines?

El documental con material inédito del regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años se estrenó oficialmente en medio de la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, pero se tiene programado que llegará a cines y salas IMAX de Latinoamérica el 11 de septiembre de este año. Tras su paso por la pantalla grande 'Oasis: Don't Look Back in Anger' se transmitirá en Disney+ y Hulu.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co