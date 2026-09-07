Querida actriz de 'Rebelde' preocupó a seguidores con este mensaje: "Si mañana pierdo la batalla"

Estefanía Villarreal, la recordada actriz de 'Rebelde', sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un mensaje que deja en evidencia los problemas de salud mental que enfrenta y, además, alarmó al dar a entender que estaría "perdiendo la batalla".

La mexicana de 39 años es recordada en el país azteca y a nivel internacional por darle vida al personaje de Celina en la producción juvenil. En la historia, Celina era la mejor amiga de Mia Colucci (Anahí) y enfrentaba críticas y burlas por su cuerpo. Además de 'Rebelde', también trabajó en telenovelas como 'Ligeramente diva' y 'Yo no creo en los hombres'.



¿Qué dijo Estefanía Villareal?

Fue en sus historias de Instagram que Villareal decidió exponer a su millón de sus seguidores la difícil situación que está atravesando. En esa publicación, que era solo una foto a la pared en la que se reflejaba un arcoíris, la famosa abordó un tema que casa vez es menos tabú y se aborda más en las redes sociales: la salud mental.

Sin embargo, el texto escrito por Estefanía Villareal no representaba una lucha ganada contra problemas de salud mental o un mensaje positivo para quienes también enfrentan estos problemas, sino que ha sido interpretada por los usuarios de la plataforma como un grito desesperado por ayuda.



"Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más", se lee en la publicación de la mexicana.



El mensaje desconsolador y preocupante de Estefanía Villareal se hizo público el pasado 5 de abril y estuvo en su perfil durante 24 horas; desde entonces, la mexicana no ha publicado nada nuevo en sus perfiles, lo que generó más preocupación entre sus seguidores.

Publicidad

Los fanáticos de 'Rebelde' y de 'RBD' han acudido a los perfiles de los otros integrantes de la producción en busca de ayuda para la actriz. Muchos señalan que el posteo de Villareal debe ser un llamado de atención importante para su círculo cercano, quienes deben estar acompañándola en caso de que quiera atentar contra su vida, algo que muchos interpretan con el final de su mensaje.

Hace tan solo un mes, Estefanía Villareal fue la portada de la revista Vogue México, donde habló con muchos detalles sobre la nueva etapa de su vida que iniciaba con su papel en una nueva producción llamada 'Polen'. "Entendí que nuestro trabajo no termina cuando se apagan las cámaras en un set. Si mi historia, mis palabras o mis experiencias pueden acompañar a alguien, hacer que una mujer, un hombre o quien sea se sienta menos sola o solo, o darle fuerza para alzar su voz, entonces todo cobra un sentido más profundo ... Hoy no soy ni la mitad de la adolescente que era hace 24 años, es el valor que encuentro en la transformación y el poder de la evolución", detalló.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co