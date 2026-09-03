Caso Tini Stoessel: revelan los millonarios gastos de su papá, mamá y hermano

En Argentina la polémica de Tini Stoessel y su familia sigue dejando sorpresas y revelaciones que dejarían en evidencia el mal manejo que hicieron los Stoessel de la fortuna de la cantante. Recientemente, la prensa rosa del país gaucho tuvo acceso a una revisión de las cuentas de la exestrella de Disney Channel y conocieron algunas de las compras que la familia habría hecho a espaldas de la famosa y con su dinero.

Cabe resaltar que lo primero que se conoció es que Tini Stoessel había roto su relación con su padre, Alejandro Stoessel, luego de que aparentemente descubriera que no es la dueña de su fortuna y que tampoco tiene conocimiento de cuánto dinero, propiedades o inversiones tiene. Todo esto habría estallado cuando la artista decidió hacer una revisión de sus cuentas bancarias para conocer el estado de sus finanzas previo a su boda con Rodrigo De Paul.

Ahora, lo que la prensa argentina ha detallado es que no solo Alejandro Stoessel habría sacado provecho del manejo de la fortuna de la cantante, sino también su mamá Mariana Muzlera y su hermano Fran Stoessel.



En esto se habría gastado la fortuna de Tini Stoessel su familia

Las revelaciones estuvieron a cargo del programa televisivo LAM, cuyos presentadores aseguraron que los Stoessel gastaron 30 millones de pesos argentinos (más 62 millones de pesos colombianos) solo en el mes de agosto. También indicaron que la revisión de las cuentas y el caso ya se está abordando legalmente, donde ninguna de las dos partes da el brazo a torcer.



A lo largo del espacio televisivo se dieron detalles de las compras que los padres y el hermano de Stoessel hicieron, aparentemente, con el dinero de la cantante. Uno de los primeros registros revelados por el programa corresponde a la tarjeta de crédito de Fran Stoessel, el hermano mayor de la argentina. El hombre de 30 años adquirió en el mes de agosto un mouse pad gamer de 20 mil pesos y una notebook gamer de 4.410.396 pesos argentinos.



Luego detallaron en los gastos de Alejandro Stoessel y señalaron que había un pago de 773.690 pesos a una billetera virtual y la compra de varios artículos para el hogar: cuatro luces de pileta por 1.049.494 pesos que envió a Pinamar, un juego completo de grifería para baño por 993.477 pesos y un tensiómetro de 100 mil pesos.

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Finalmente, Mariana Muzlera hizo compras de artículos de cuidado personal, equipamento para el baño y bolsas de lujo. Señalaron que la mamá de la cantante adquirió un bidet inteligente de 140 mil pesos, con funciones de lavado y secado, una rizadora automática de 130 mil pesos, un espejo último modelo con luz led de 234 mil pesos, un ventilador dropo habano del que no detallaron su valor y, finalmente, dos carteras Birkin de Hermès por 600 mil pesos cada una, en tres cuotas, en un showroom dedicado a comprar y vender carteras de lujo.

"Mientras Tini no se puede comprar la original, ella se compra estas dos", recalcó el presentador Pepe Ochoa tras finalizar de dar el detalle de las compras en vivo. Así las cosas, la cifra de 30 millones de pesos corresponde a compras del último mes relevado; mientras se siguen esperando nuevas revelaciones del caso legal que enfrenta a la familia Stoessel.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co