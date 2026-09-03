Perez Hilton habría perdido la memoria y "cree que está en 2016": aseguró fuente cercana

El mundo del entretenimiento continúa profundamente consternado tras la grave crisis de salud mental que sufrió a principios de agosto de 2026 el bloguero Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., de 48 años. Lo que inicialmente se reportó como una estabilización de sus heridas físicas ha dado un giro alarmante. Según revelaciones recientes obtenidas por el diario Daily Mail a través de una fuente familiar directa, el creador de contenido parece haber "perdido una década" de recuerdos de su mente y actualmente cree que todavía vive en el año 2016.



¿Qué es lo nuevo que se sabe sobre Perez Hilton?

La fuente familiar citada por el medio británico detalló que Hilton "todavía no está nada bien" y que se encuentra sumamente inestable emocionalmente. Desde su hospitalización, el bloguero es propenso a divagar en sus palabras y suele perder el hilo de las conversaciones a mitad de una charla. No obstante, el aspecto más desconcertante de su estado actual es su marcado retroceso temporal en la memoria.

De acuerdo con los informes médicos y familiares, Perez Hilton ha pasado el último mes desvariando e insistiendo sobre sus "mejores amigos" del mundo de las celebridades, con quienes solía relacionarse estrechamente durante el apogeo de su carrera periodística hace diez años. La fuente de la familia reveló que el bloguero clama constantemente preguntando cuándo irá la cantante Katy Perry a visitarlo, insistiendo en que ambos siguen siendo mejores amigos y que ella le debe su éxito profesional debido a que él "la convirtió en una estrella".

La dolorosa realidad es que ambos no han hablado en años, habiéndose distanciado por completo a medida que la carrera de Perry se disparó a nivel global. Según el entorno familiar, el hecho de que Hilton exija verla y asuma que mantienen el vínculo de antaño es el reflejo más crudo del delicado estado mental en el que se encuentra atrapado.



Anteriormente, su cuñado Tom rompió el silencio familiar durante una aparición en The Perez Hilton Podcast con Chris Booker. El hombre aclaró que la atención médica de Perez se había centrado exclusivamente, durante las primeras semanas, en estabilizar sus severas lesiones físicas y tratar las múltiples fracturas óseas y laceraciones mediante cirugías de emergencia para salvar su vida. "Estamos ahora en la transición hacia el aspecto mental", aseguró.



Tom describió con honestidad el incidente como un "quiebre mental" o "colapso mental", admitiendo que los especialistas médicos aún no lograban descifrar qué fue lo que causó exactamente este episodio y que era muy probable que nunca se descubriera con certeza. Asimismo, enfatizó que ningún médico había emitido un diagnóstico oficial que asociara lo ocurrido con eventos específicos de la vida del influencer, por lo que pidió al público a evitar los rumores.

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En aquella declaración de finales de agosto, su cuñado afirmó que Perez se encontraba "lúcido" y que podía mantener conversaciones telefónicas fluidas con su familia. Sin embargo, aclaró que cuando hablaban con él evitaban estrictamente abordar los detalles del incidente del 4 de agosto para no desencadenar episodios de ansiedad, por lo que la familia aún desconocía cuánto recordaba realmente de esa fatídica noche.



¿Qué le pasó a Perez Hilton?

La noche del 4 de agosto de 2026, Perez Hilton inició una transmisión en vivo en la plataforma TikTok desde su residencia en Miami. Ante la mirada atónita y horrorizada de miles de seguidores que se conectaron al live, el bloguero apareció en pantalla portando un arma blanca con la cual comenzó a infligirse severas autolesiones.

Fue la intervención de su hermana menor, Barbara Lavandeira, lo que evitó una tragedia de consecuencias inmediatas. En medio del pánico, la mujer actuó con rapidez para retirar de la propiedad a su propia hija y a los tres pequeños hijos del bloguero para evitar que presenciaran la perturbadora escena, al tiempo que llamaba desesperadamente a los servicios de emergencia del 911. Al llegar al lugar, las autoridades policiales y paramédicos encontraron a Hilton con una pérdida de sangre significativa, cortes severos, múltiples fracturas óseas por caídas durante la crisis y signos evidentes de haber sufrido una sobredosis de medicamentos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co