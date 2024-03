Niall Horan anunció su concierto en Colombia: ¿cuándo y dónde será el evento?

El exintegrante de la reconocida banda One Direction, Niall Horan, anunció que traerá su espectáculo 'The Show Live On Tour' a Latinoamérica. Bogotá fue la ciudad elegida para cerrar su gira por la región.



Niall Horan, interprete de canciones como 'Slow Hands', 'This Town' y 'Too Much Too Ask', anunció que traerá su tour a América Latina, cerrándolo con un gran concierto en Bogotá el próximo 9 de octubre.

Aunque aún no se conoce el precio oficial de la boletería, Universal Music Colombia confirmó que el concierto de Niall Horan en Colombia se realizará en el Movistar Arena. De momento se habilitó la opción de registrarse en el sitio web del artista para acceder a la preventa, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de marzo.

Hoy es uno de los días más felices para nosotros 💛 nos vemos el 9 de Octubre en el Movistar Arena con #NiallHoran 🥹 Menciona aquí esa persona con la que irás 🥹 https://t.co/PSPi90dCSb — Universal Music Colombia (@UMusicColombia) March 4, 2024

'The Show Live On Tour' tiene fechas anunciadas para ciudades en diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos, por lo cual los fans esperaban ansiosos que Niall Horan confirmara los países de latinos a los cuales vendría.

"Han pasado años desde la última vez que hice una gira, así que no estaba seguro de qué esperar. Gracias por su paciencia y por recibirme con los brazos abiertos", declaró el artista irlandés cuando lanzó sus primeras fechas.



Listado de ciudades donde Niall Horan tendrá conciertos de 'The Show Live On Tour' en América Latina: