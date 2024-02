Nicki Nicole supera a Peso Pluma y sale de fiesta con otro famoso cantante

La ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma tras la supuesta infidelidad del mexicano ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales en los últimos días. En medio de la polémica, la cantante argentina da vuelta a la página y sale de fiesta con otro famoso cantante.

Según reveló el programa En casa de la cadena Telemundo, luego de terminar su relación con Peso Pluma públicamente en sus redes sociales, Nicki Nicole fue vista en una discoteca de Miami muy cercana al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, quien fue pareja de Rosalía.

Lo cierto es que tanto Rauw Alejandro como Nicki Nicole estuvieron recientemente en Miami disfrutando del festival Vibra Urbana. Pero la química y cercanía entre los dos quedó en evidencia en la discoteca, lo que terminó causando rumores de una relación entre los dos. Curiosamente, ambos artistas protagonizan las rupturas más mediáticas de los últimos meses.

Esta no es la primera vez que Nicki Nicole y Rauw Alejandro se juntan, ambos se conocen hace tiempo, pues colaboraron en la canción Sabe en el año 2021.

¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Peso Pluma?

Los videos de Peso Pluma en Las Vegas, el pasado 11 de febrero, caminando de la mano con una mujer se hicieron virales en redes sociales. Las grabaciones dejaron en evidencia una supuesta infidelidad a Nicki Nicole, quien no pudo acompañar a su novio al Super Bowl porque tenía un concierto en Costa Rica.

Nicki Nicole apareció en sus redes tras ver los videos y manifestó en un comunicado que "el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta". Agregó que "lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, de ahí me voy".

También aseguró que se enteró de lo que estaba pasando por esos mismo videos. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluyó la argentina que estuvo junto a Peso Pluma en los Grammy 2024, donde el mexicano le dedicó su premio.

La argentina borró todas sus publicaciones junto a Peso Pluma, borrando el rastro de su relación con el mexicano. Por su parte, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto ni ha eliminado las fotos que tiene junto a su exnovia.