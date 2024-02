¿Quién es la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole? Ella rompió el silencio

Peso Pluma es ahora uno de los hombres más criticados en las redes sociales, luego de que su exnovia Nicki Nicole confirmara que su relación terminó dando indicios de que el mexicano le fue infiel con otra mujer. Ahora se hace pública la identidad de la persona con la que se vio al cantante en Las Vegas.



Se trata de Sahar Sonia, como se identifica en redes sociales, una joven de la que se desconoce su origen pero que es reconocida en Instagram por presumir una vida de lujo y muchos viajes internacionales.

En medio de toda la polémica que generó la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole con ella en Las Vegas, Sahar Sonia decidió romper el silencio en sus redes sociales. La mujer invitó a sus seguidores a no creer en todo lo que ven en las plataformas digitales.

Sahar Sonia se pronunció sobre su relación con Peso Pluma - Foto: @saharsoniaa

A través de sus historias de Instagram, tras ser identificada por los seguidores de Peso Pluma y Nicki Nicole como 'la tercera en conflicto', la mujer envió un mensaje público defendiéndose de las acusaciones.

"No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos versiones de la historia", escribió la mujer en la publicación.

Sin embargo, tanto Sahar Sonia como Peso Pluma son blanco de malos comentarios en sus perfiles de redes sociales. Por su parte, el cantante mexicano no ha pronunciado palabra al respecto del final de su relación con Nicki Nicole ni de su supuesta infidelidad.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Sahar Sonia?

Peso Pluma y Sahar Sonia fueron captados en Las Vegas durante el fin de semana del Super Bowl 2024, evento al que Nicki Nicole no acompañó a su novio porque tenía un concierto en Costa Rica.



Tomados de la mano y muy juntos se les vio en la ciudad, lo que prendió los rumores de infidelidad. Incluso Sahar Sonia publicó unas fotos junto al mexicano en sus redes, añadiendo un corazón.

la fea con la que pedo pluma engaño a nicki subio una historia lo etiqueto y puso un corazon jajajajaj perdonenme pero tanto el como ella son una basura, el por engañar y ella por meterse con alguien que esta de novio pic.twitter.com/LB8KU7fsNu — TIXIANA ⋆·˚ ༘ * (@sol_breckman) February 14, 2024

La infidelidad al parecer fue confirmada por la misma Nicki Nicole, quien en sus redes sociales escribió: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".