Novio de Beba, del Desafío XX, la defiende: "Es lo más lindo que tengo después de Dios"

El Desafío XX ha generado muchas emociones en los televidentes colombianos en su primera semana de emisión, tanto positivas como negativas. Algunos de los participantes ya se perfilan como los favoritos, pero a otros ya les piden que salgan de la competencia. Ese último es el caso de Beba, participante de la casa Alpha.



Desde el primer capítulo, Beba, cuyo nombre de pila es Valerie de la Cruz Millán, se convirtió en centro de polémica. Su supuesta debilidad y reacciones a diferentes situaciones de convivencia la han colocado en el centro de la polémica y es tendencia cada noche, lamentablemente, porque los seguidores del reality quieren que sea eliminada.

Por ahora, la modelo y artista de 25 años desconoce la manera en la que los internautas han reaccionado a sus primeros días en el Desafío, pero quienes han soportado todas las críticas son sus seres queridos. Ante los malos comentarios, el novio de la desafiante ha decidido salir a defenderla públicamente.

Andrés Gómez, un hombre apasionado por el ejercicio y que desde hace varios años tiene una relación amorosa con Beba, decidió abrir su corazón en sus historias de Instagram y referirse a los mensajes de "odio" que recibe su novia cada noche.

"Mi novia está en el Desafío y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real y que hacen que las personas se comporten como ellos quieren y caen en esa trampa", empezó señalando el hombre.



En el estreno del Desafío XX, la barranquillera dejó mucho que desear a los televidentes, al ser la primera mujer en caer de la plataforma que estaba a 10 metros de altura a escasos tres minutos, luego se desmayó en medio de la prueba en grupos para obtener el nombre del equipo, lo que la convirtió en integrante de Omega, pero por azar del destino y estrategia del capitán de Beta fue trasladada a Alpha como una "ficha débil" para el equipo morado.

Luego de esto, en la primera prueba por equipos, Beba tuvo la oportunidad de cambiar su imagen ganando puntos para su equipo, pero opacó su logro al enfrascarse en una pelea con otra desafiante porque le haló el cabello. Inició una confrontación personal con las participantes de Beta porque le colocaron el chaleco de sentencia y hasta en su propio grupo ha generado peleas.

Para finalizar su mensaje, el novio de la participante aseguró que "he aprendido de eso, que si me piden una opinión sobre algo, yo simplemente no digo nada. No soy juez para criticar, mucha paz y amor de Dios y que Él reine en su corazón para que les dé quizás un poco de luz en las opiniones que dan".