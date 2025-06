"Le di en la cara": ¿nuevo capítulo en la pelea Feid y Blessd?

Los artistas colombianos Feid y Blessd han sido referentes de la nueva ola del reguetón colombiano, colaborando en temas exitosos como '+57' y 'Si sabe Ferxxo'. Sin embargo, lo que parecía una relación profesional amistosa sólida se ha visto opacada por una disputa pública desde el año pasado, la cual ha captado la atención de fanáticos por medio de las redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De colaboraciones juntos a controversias

La disputa entre los dos cantantes comenzó tras el lanzamiento de la canción “11 p.m. en Saint Regis” por parte de Feid. En este tema, el artista lanza varias indirectas que, aunque sin mencionar explícitamente a alguien, fueron interpretadas como críticas hacia otros artistas del género, entre ellos Blessd.

Por su parte, Blessd no tardó en reaccionar y publicó en su cuenta de X: “Si tienes algo que decir de mí, etiquétame o llámame. Las indirectas son pa’ los que no tienen palabra.” La respuesta fue directa, y aunque Feid no mencionó nombres en su tema, la reacción de Blessd dejó claro que se sentía aludido.

Publicidad

En diciembre de 2024, la situación se escaló cuando Blessd eliminó el videoclip oficial de la colaboración “Si sabe Ferxxo” de su canal de YouTube, dejando únicamente el audio. Esta decisión fue interpretada como un gesto simbólico de la ruptura con Feid.

Precisamente, Blessd escribió en su cuenta de X ese mismo día: “No puedo seguir dándole visibilidad a alguien que me faltó al respeto. Uno trabaja con corazón, no con falsedad.”

Publicidad

En paralelo, Dimelo Jara, manager de Blessd, confirmó la tensión entre ambos artistas en una entrevista para Los 40 en la que aseguró que Feid cruzó una línea: “Se cruzó la línea del respeto. No era necesario llegar ahí, sobre todo cuando hay historia y trabajo de por medio.”

Las recientes declaraciones de Blessd

El jueves 5 de junio Blessd y Juanpis González presentaron un concierto gratuito en el Movistar Arena de Bogotá, en el que el artista presentaría su más reciente álbum 'Trinidad Bendita', mientras que Alejandro Riaño aportaría su toque de humor al show.

En medio de este evento, Juanpis Gonzáles, un personaje creado e interpretado por Riaño, le realizó una entrevista al artista en la que, según aseguran los asistentes, Blessd mencionó insistentemente a Feid.

Publicidad

De hecho, el artista paisa posteó luego del show frente al tema en su cuenta de X: "Y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al DJ de él también. Y ya fin del tema".

El artista paisa volvió a referirse a su distanciamiento con Feid. Tomado de X.

Publicidad

Algunas de las reacciones de usuarios respecto a la publicación declaran que el artista "está peleando solo", ya que Salomón, más conocido como Feid, nunca se ha referido sobre el tema.

Así mismo, los fanáticos se han dividido. Algunos respaldan a Blessd por defender su nombre y exigir respeto, mientras otros critican lo que consideran una reacción desmedida ante una supuesta indirecta. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre el verdadero motivo del conflicto y sobre posibles tensiones previas no conocidas públicamente.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado una reconciliación. La posibilidad de nuevas colaboraciones parece lejana y esto solo alimenta el interés del público por una disputa que expone, una vez más, las tensiones que pueden surgir en las cosas exitosas de la música urbana.