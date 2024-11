Feid también se pronunció por críticas a +57 y defendió a su novia, Karol G

+57, la nueva canción de Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Feid, Ryan Castro, Dfzm y Ovy on the Drums, ha causado todo un debate en las redes sociales y en Colombia sobre la responsabilidad de los artistas y los mensajes que envían con sus temas musicales. Los cantantes paisas se han pronunciado al respecto.

Feid apoya a Karol G en medio de polémica por +57

Karol G fue la encargada de hacer un comunicado público tras todo el lío mediático que se formó por la canción que prometía ser el junte del año, esto debido a que, como han retratado ella y los demás artistas, la idea detrás de esta colaboración tan prometedora fue de la artista paisa.

Luego de la publicación de Karol G hablando sobre lo sucedido con el tema musical, Feid también apareció en sus redes sociales hablando al respecto. Sin embargo, el artista no se refirió específicamente a la polémica, sino que apoyó a su novia.

A través de sus historias de Instagram, Salomón Villada, más conocido como Feid, compartió el mismo comunicado de Karol G y escribió: "Mi reina, vamos, vamos", añadiendo emoticones de corazones y una rosa.

Con este gesto, el paisa demostró que apoya a su novia en estos momentos, los cuales ella misma expresó que no han sido fáciles.

¿Qué dijo Karol G sobre la polémica de +57?

Mensaje de Karol G. Instagram: Karol G.

"Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado", escribió la cantante paisa en su comunicado, en el que también detalló que su trabajo siempre se ha caracterizado por inspirar amor y responsabilidad.

Karol G planteó que "desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva".

A pesar de aclarar que la interpretación que se le ha dado a la canción no es la que pretendieron, asumió las críticas y se reconoció afectada por lo sucedido. "Escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón".

Finalmente, la paisa le agradeció a aquellos fanáticos que le han manifestado "su amor y apoyo incondicional" en estos momentos: "lo valoro muchísimo", aseguró. Además, un mensaje para sus colegas, señalando que "guardo en el Cora la energía bonita con la que trabajamos ese día!".