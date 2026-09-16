Orgullo colombiano en los Latin Grammy 2026: Karol G lidera con 7 nominaciones

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer oficialmente la lista de nominados para la edición número 27 de los Premios Latin Grammy. En estos galardones la música colombiana ratifica su posicionamiento global con una amplia representación de talento en múltiples géneros y categorías, es por eso que los artistas nacionales destacan como protagonistas de la máxima fiesta de la música latina.



¿Cuándo y dónde se realizarán los Latin Grammy 2026?

La gala principal de premiación se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 en el reconocido MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Para este 2026, la ceremonia contempla un total de 60 categorías en las que se evaluaron producciones y grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. De acuerdo con las normativas de la Academia Latina de la Grabación, todas las piezas consideradas deben ser grabaciones inéditas que contengan al menos un 60% de sus letras escritas en español, portugués o lenguas autóctonas regionales. El proceso de votación no depende del público general, sino de los miembros creadores de la Academia.



Karol G encabeza la representación nacional con 7 nominaciones

Entre la delegación colombiana sobresale con distinción la antioqueña Karol G, quien se consolidó como la artista femenina con mayor número de candidaturas al sumar un total de siete nominaciones. 'La Bichota' vuelve a competir en las categorías más codiciadas de la industria: álbum del año y mejor álbum de música urbana por su producción discográfica 'Tropicoqueta'.

En las categorías dedicadas a sencillos, la artista paisa figura simultáneamente en grabación del año y canción del año por el tema 'Coleccionando heridas', grabado junto al célebre cantautor mexicano Marco Antonio Solís. Además, competirá en mejor interpretación urbana por 'Dile Luna' (junto a Eddy Lover), en mejor interpretación reggaeton por 'Verano Rosa' (junto a Feid) y marcó un hito en su carrera al debutar en la categoría de mejor canción regional mexicana gracias al tema 'Ese Hombre Es Malo'.



Otros artistas colombianos que destacaron

Feid compite en la categoría de mejor canción de rap/hip hop por su tema 'Poder' junto al artista venezolano Lil Supa, además de figurar en mejor interpretación urbana por 'Se Lo Juro'. Por su parte, Juanes, quien ostenta el récord como el artista colombiano más galardonado en la historia de los Latin Grammy con 27 gramófonos dorados, suma dos nuevas opciones de triunfo en las categorías de canción del año por el tema 'Humano' (junto a Vivir Quintana) y en mejor álbum de pop/rock por su álbum Juanesteban.

La presencia colombiana se extiende con Ryan Castro, nominado a mejor interpretación urbana por la canción 'La Villa' (junto a Kapo y Gangsta) y a mejor álbum de música urbana por 'Omerta', trabajo conjunto con J Balvin. En esta misma categoría de álbum urbano compite Beéle con Borondo (5020 Rcrds Sessions). Beéle destaca igualmente en mejor canción urbana por 'Yo y Tú', colaboración realizada junto al productor colombiano Ovy On The Drums y el español Quevedo.



Listado de artistas colombianos nominados por categoría

A continuación, se detalla la lista completa de artistas colombianos nominados a la 27.ª edición de los Latin Grammy, organizada por categoría oficial:



Álbum del Año:

Karol G – Tropicoqueta

Grabación del Año:

Karol G (con Marco Antonio Solís) – 'Coleccionando heridas'

Canción del Año:

Karol G (con Marco Antonio Solís) – 'Coleccionando heridas' Juanes (con Vivir Quintana) – 'Humano'

Mejor Nuevo Artista:

Aria Vega

Mejor Interpretación Urbana:

Karol G (feat. Eddy Lover) – 'Dile Luna' Ryan Castro, Kapo & Gangsta – 'La Villa' Feid – 'Se Lo Juro'

Mejor Interpretación Reggaeton:

Karol G & Feid – 'Verano Rosa'

Mejor Álbum de Música Urbana:

Karol G – Tropicoqueta J Balvin & Ryan Castro – Omerta Beéle – Borondo (5020 Rcrds Sessions)

Mejor Canción Urbana:

Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo – 'Yo y Tú'

Mejor Canción de Rap/Hip Hop:

Feid & Lil Supa – 'Poder'

Mejor Álbum Pop Contemporáneo:

Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz

Mejor Álbum Pop Tradicional:

Esteman (con Daniela Spalla) – Amorío

Mejor Álbum Pop/Rock:

Juanes – Juanesteban

Mejor Álbum de Salsa:

Grupo Niche – Más Que Palabras

Mejor Canción Tropical:

Grupo Niche – 'Realidad-Es'

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato:

Carlos Vives – El Último Disco Vol. 1 Gusi – Vallenato Social Club Karen Lizarazo – El Tiempo Perfecto Jorge Celedón & Víctor Naín Jr. – Jorgito

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

Fonseca – Antes Que El Tiempo Se Vaya Greeicy – Candela

Mejor Álbum Merengue/Bachata:

Fariana – Música Para Bailar

Mejor Álbum Tropical Tradicional:

Los Tri-O – Orgánico Dayhan Díaz – Algo Nuevo De Ayer

Mejor Canción Regional Mexicana:

Karol G – 'Ese Hombre Es Malo'

Mejor Álbum de Música Infantil:

Cantoalegre & Marta Gómez – Mil Secretos Tu Rockcito – Dinosaurios: Una Travesía Cretácica

Mejor Álbum Instrumental:

Hermanos Saboya (con Yamandú Costa) – Peregrino

Mejor Álbum Folclórico:

Ensemble Recoveco (con Yamandú Costa & Alexis Cárdenas) – La Quinta Esencia

Mejor Álbum de Tango:

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá (con Quinteto Revolucionario) – Revolucionario Filarmónico

Productor del Año:

Juan Pablo Vega



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co