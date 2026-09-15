Las palabras de Shakira al regresar a España: "Aquí fui feliz"

En 2023, Shakira y sus hijos abandonaron en España en busca de nuevos rumbos en Miami, Estados Unidos, donde se establecieron. Ahora, tres años más tarde, la barranquillera está de regreso en el país europeo y por todo lo alto: con una residencia de conciertos con su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y en un estadio que lleva su nombre.



A su llegada a Madrid, la colombiana compartió con mucho orgullo y emoción unas palabras al país en el que vivió más de una década y en el que nacieron sus hijos Milan y Sasha. La cantante reflexionó sobre los años que vivió allí y los momentos felices que experimento, por lo que ahora le hace más feliz darle al público español un espacio especial en su gira de conciertos.



¿Qué dijo Shakira a su llegada a Madrid?

"¡Estoy muy emocionada de volver a España!", expresó Shakira en una nueva publicación en sus redes sociales al llegar al país europeo. "Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista. En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor", agregó la cantante.

La barranquillera resaltó que la hace feliz poder regresar a España y sentirse "rodeada de tanto amor" que le expresan los españoles. También señaló que, a diferencia de cuando se fue del país, esta vez regresa "entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí en estos 12 conciertos que se vienen y lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une. Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero!!!", concluyó.

¿Cómo será la residencia de Shakira en Madrid?

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' es una de las más exitosas de Shakira en toda su carrera artística y ahora la barranquillera la llevara a Madrid, España. A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana consecutivos, la cantante colombiana tendrá 12 conciertos en el país que revolucionarán a la industria del entretenimiento de ese país.



Además del show, la cantante ha confirmado que no solo estará ella en el escenario en el estadio Shakira, sino que el lugar también abrirá el espacio a artistas emergentes. Han sido confirmados Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, compartirán espacio con proyectos emergentes como, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos.



"Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo", expresó Shakira al confirmar la participación de todos estos jóvenes talentos a lo largo de su residencia.

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Lo que se sabe sobre la gira de Shakira en su estadio en Madrid es que el lugar tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Habrá espacios para la literatura, moda, emprendimientos, empoderamiento femenino y latino.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co