¿Censura o neutralidad? Qué pasa en la gira de Ed Sheeran tras la salida de Macklemore

La gira de conciertos 'Loop Tour' de Ed Sheeran se encuentra en el centro del debate público y, desafortunadamente, no por su éxito a nivel internacional, sino por la polémica que enfrenta tras la salida de uno de sus teloneros. Los shows que pasaron por Australia y Latinoamérica con gran recibimiento, ahora enfrentan una tormenta mediática con su llegada a los Estados Unidos tras la salida forzada del rapero estadounidense Macklemore y el abandono de casi la totalidad de los artistas teloneros del espectáculo.



¿Por qué sacaron a Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

El origen del conflicto se remonta a las actuaciones del 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde el rapero Macklemore realizó un pronunciamiento explícito sobre el conflicto en Oriente Medio en medio de su actuación como telonero del británico. Macklemore pronunció un discurso a favor de una "Palestina libre" y aseguró sobre el escenario que quería que la población de Gaza y Cisjordania supiera que "no nos hemos olvidado de ellos".

Durante su presentación, el rapero exhibió banderas palestinas y denunció públicamente la muerte de decenas de miles de niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes. Macklemore, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por adoptar posturas sobre temas sociales y políticos, afirmó que le bastaron esas presentaciones para emitir su mensaje.

La controversia generó ecos inmediatos en la industria y el pasado 14 de septiembre, Macklemore denunció públicamente en Instagram que había sido excluido de la gira a causa de sus manifestaciones en el escenario. De acuerdo con su testimonio, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium en Foxborough (Massachusetts), llamó personalmente a Ed Sheeran para informarle que el rapero no era bienvenido en su recinto. También señaló que la situación escaló hasta otros dueños de estadios en el país norteamericano, quienes establecieron que si el rapero continuaba en el cartel, se cancelaría el acceso de Sheeran a dichos estadios.



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Macklemore evitó culpar directamente a Sheeran, asegurando que él es solo un amigo atrapado en una situación "jodida". No obstante, el rapero reveló que Sheeran le transmitió que la frase 'Palestina libre' y la presencia de banderas resultaban hirientes para varias personas con las que había hablado; ante ello, Macklemore le respondió que si tales símbolos generaban más ofensa que la muerte de miles de niños, existía una desconexión fundamental de valores.



Más teloneros se alejaron de la gira de Ed Sheeran

La exclusión de Macklemore provocó un efecto dominó inmediato entre los demás participantes de la gira, quienes decidieron negarse a actuar como teloneros en ella. En un gesto explícito de solidaridad con el rapero, cuatro artistas anunciaron de forma consecutiva su renuncia en Instagram:



Finneas: El productor, músico y hermano de Billie Eilish, quien estaba programado para unirse a Sheeran en el tramo sudamericano, hizo pública su dimisión. "Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", expresó el artista en su comunicado. Beoga: La banda de folk irlandés, que no solo actuaba como telonera sino que interpretaba en vivo varios temas junto a Sheeran durante el segmento central del concierto se retiró apelando a la historia de su país, señalando que como pueblo irlandés "conocen el colonialismo" de primera mano. Lukas Graham y Aaron Rowe: La banda danesa Lukas Graham y el cantautor irlandés Aaron Rowe, seleccionados inicialmente para sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses restantes, declinaron participar en el proyecto.

Las palabras de Ed Sheeran ante la polémica

Ante la magnitud de la polémica, Ed Sheeran publicó una declaración de seis imágenes en su cuenta de Instagram para fijar su postura. El artista británico afirmó estar "horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina", calificando la pérdida de vidas en ambos lados como una tragedia humana equiparable a las múltiples guerras globales que no deberían tolerarse.

Defendiendo su neutralidad pública, el cantante subrayó: "No soy cómplice. Tengo mis opiniones personales sobre este devastador conflicto (...) pero el hecho de que elija no hablar públicamente no significa que no me importe". Sheeran argumentó que prefiere mantener su plataforma profesional al margen de la política debido a que su audiencia abarca a niños y familias que acuden en busca de un refugio de entretenimiento, alegría y unidad, optando por usar su posición como un espacio seguro para la diplomacia y el diálogo.

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Ed Sheeran también aclaró que la ruptura del contrato de Macklemore respondió a una resolución ejecutiva del promotor y de los recintos, no a una decisión personal. "Quienes vienen a mis shows no esperan un foro político. Respeto la firmeza de propósito de Macklemore para defender y gritar por lo que cree. Sin embargo, hay espacio para múltiples enfoques hacia un mismo fin: la paz. Elijo usar mi fama y mi plataforma para ofrecer un lugar de seguridad y refugio, para mantener la diplomacia y mantener las conversaciones abiertas, no cerradas", escribió.

Asimismo, sostuvo que su prioridad era no defraudar a los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas ni abandonar al equipo técnico y a los músicos que dependen laboralmente de la gira para subsistir. "He pasado esta semana intentando construir puentes, buscar una solución y, lamentablemente, no pude lograrlo. Sé quién soy, tanto como persona como artista, y quienes conocen mi corazón también conocen mis valores", concluyó su mensaje.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co