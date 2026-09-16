Estefanía Villarreal, de Rebelde, reaparece y aclara cómo está su salud mental: "Me sentí rebasada"

La reconocida actriz mexicana Estefanía Villarreal reapareció en sus redes sociales luego de haber alertado a su millón de seguidores con una publicación en la que señaló que estaba "perdiendo la batalla" contra la depresión y la ansiedad. Luego de 10 días de un silencio absoluto que preocupó a la comunidad digital por la vida de la famosa, ella envió un nuevo mensaje.



Los seguidores de la actriz mexicana estaban a la espera de conocer una actualización sobre su estado emocional y de salud. Ante su silencio, muchos estaban pidiendo ayuda a sus colegas en la industria, especialmente a Anahí, Poncho Herrera, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Uckermann y Maite Perroni, quienes trabajaron con ella en la serie juvenil 'Rebelde'.



¿Qué dijo ahora Estefanía Villarreal?

Tras la angustia que la publicación de Villarreal señalando que se encontraba mal y que podría "perder la batalla"; la actriz de 39 años publicó unas nuevas palabras en sus redes sociales. En esta ocasión, la mujer calmó los ánimos de los usuarios de las redes, señalando que su intención nunca fue generar ese nivel de preocupación en las personas y que ahora se encuentra mejor.

"No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos", aclaró en primera medida. Luego reconoció que el día que publicó ese primer mensaje realmente la estaba pasando mal y no pensó que estaría mal desahogarse en su perfil. "Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente. Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola".



Para finalizar, Estefanía Villarreal dio una actualización sobre su estado mental en la actualidad y cómo se está cuidando. "Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor. Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño", concluyó.



El mensaje de Estefanía Villarreal que preocupó a sus seguidores

"Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más", fue la publicación de Estefanía Villarreal que le dio vuelta a las redes a nivel nacional e internacional.



La mexicana de 39 años es recordada en el país azteca y a nivel internacional por darle vida al personaje de Celina en la producción juvenil. En la historia, Celina era la mejor amiga de Mia Colucci (Anahí) y enfrentaba críticas y burlas por su cuerpo. Además de 'Rebelde', también trabajó en telenovelas como 'Ligeramente diva' y 'Yo no creo en los hombres'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co