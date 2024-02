Paola Jara y Jessi Uribe muestran cómo sería un hijo de los dos

A través de sus redes sociales Paola Jara y Jessi Uribe emocionaron a sus seguidores mencionando la posibilidad de convertirse en padres próximamente. Lo hicieron a través de un video gracioso que compartieron juntos.

El primero en compartir el video fue el cantante Jessi Uribe en sus historias de Instagram. Se trata de una grabación que se hizo viral en la que un bebé, que está en su caminador, baila con emoción cuando escucha música y a un adulto al lado suyo tocar una tuba.

El cantante de 'Dulce pecado' publicó el video y escribió un mensaje para su pareja: "Un hijo de los dos, Paola Jara".

Por su parte, Paola Jara no tardó en responder el mensaje de su pareja públicamente. Ella también compartió el video reaccionando con risas y emoticones de enamorada. "Y sí", escribió la cantante.

Publicidad

La interacción de Paola Jara y Jessi Uribe en redes sociales fue compartida en diversos portales de entretenimiento en los que se plantea la posibilidad de que los cantantes estén planeando ser padres. Cabe recordar que Jessi Uribe tiene cuatro hijos, fruto de su relación anterior, pero Paola Jara todavía no se ha convertido en madre.

"Ya no le dirán mami sino abuela", "Jessi vive engañado, pensado que van a tener un hijo. Como que no está consciente de los años que tiene la mujer y el riesgo", se lee en algunas de las reacciones de los internautas.

En días pasados, la misma Paola Jara habló en sus redes sociales sobre el tema y aseguró que no descarta ser mamá en un futuro.

Publicidad

La famosa intérprete de 'Mala mujer' abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para resolver dudas de sus fanáticos. Entre ellas no faltaron las preguntas sobre si desea ser mamá próximamente.

"¿Te imaginas en rol de mamá?", cuestionó un internauta y la cantante señaló lo siguiente: "Ustedes siempre me preguntan a mi este tipo de cosas". Luego dejó en incertidumbre a sus seguidores, pues indicó que le gustaría, pero todavía no es seguro.

"No sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero sí me lo imagino, me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo", aseguró Paola Jara, dejando en el aire la posibilidad de estar en búsqueda de un hijo junto a su esposo.