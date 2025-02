Paquita la del Barrio murió mientras dormía, según su representante: así fueron sus últimos días

El mundo de la música sigue conmocionado por la muerte de la cantante mexicana Paquita la del Barrio , conocida por su canción 'Rata de dos patas', quien falleció este lunes a sus 77 años de edad, según un comunicado oficial en las redes de la artista.

La familia no detalló las causas del deceso de la artista, nacida el 2 de abril de 1947 en el oriental estado de Veracruz y una de las cantantes más emblemáticas del género regional mexicano. Sin embargo, su representante, Francisco Torres, dio detalles del lamentable suceso en entrevista con medios mexicanos.

En entrevista telefónica con el programa "Venga la alegría", Torres afirmó que Paquita la del Barrio murió mientras dormida y que, días previos a su muerte, su salud ya mostraba mejoría. Cabe recordar que la artista había perdido la movilidad de sus piernas y presentaba hondos problemas para respirar desde hace meses.

Los últimos momentos de Paquita la del Barrio

Según contó Torres, la muerte de la cantante se confirmó luego de que sus familiares intentaron despertarla en la mañana de este lunes 17 de febrero. Sin embargo, dijo, se percataron de que no tenía signos vitales. De inmediato, se comunicaron con la Cruz Roja, que le indicaron a la familia que la cantante ya descansaba en paz.

"Hoy en la mañana nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa, llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer", contó el representante. "(Murió) en su casa y en su cama, entonces ¿qué más quisiera uno que no fuera en un hospital?, sino en su casa".

El mánager también contó que la intérprete había presentado una mejoría en su salud en días recientes. "Estaba bien, fíjate que estaba muy estable, la semana pasada estuvimos hablando en distintas ocasiones", contó Torres, quien dijo haberla percibido de buen estado de ánimo y detalló incluso que la artista estaba emocionada por los conciertos que estaba a punto de ofrecer en México y Guatemala.

Sin embargo, contó que a Paquita la del Barrio sí le afligía la imposibilidad de caminar, y fue ese precisamente uno de los últimos temas que abordó con ella vía telefónica. En la entrevista dio detalles de esa conversación.

"El no poder caminar sí era algo que la preocupaba, me habla y me dice: 'Oye, no puedo caminar y ya viene el trabajo, ¿qué hago?'. Le dije: 'No hay problema'. Estuvimos platicando. Hay un show de Chelo, la cantante, le dije: 'Chelo con más de 80 años acaba de hacer un show. La señora no camina, pero el público se le entregó. Usted puede' . Y ella me dice: 'A ver mándame los videos'. Le respondí: 'Ahorita se los mando para que los vea, no tenga miedo, la gente sabe que usted no puede caminar, pero no se sienta mal, usted puede, hágalo'".

Torres también contó que este domingo, un día antes de su muerte, Paquita lo llamó, pero él no alcanzó a contestar su celular. "Ayer me llamó dos veces, pero no alcancé a contestar, cuando le marqué más tarde con la gente que la apoya en la casa dije: 'Me llamó Paquita, ¿ocupa algo?', y contestaron: 'No, se equivocó', pero antier hablé con ella".

La intérprete, cuyo verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas, alcanzó la mayor fama internacional con la canción 'Rata de dos patas', que se estrenó en el 2000 y que se convirtió en ícono para las mujeres.

También se le conoce como 'la Reina del Pueblo' o 'la Guerrillera del Bolero', y ha destacado que sus canciones se expresan contra la cultura machista. Otros éxitos en su carrera, que comenzó en 1970, incluyen 'Tres veces te engañé', 'El consejo', 'Me saludas a la tuya', 'Las mujeres mandan', 'Viejo rabo verde', 'Hombres malvados' y 'Pobre pistolita'.

La organización de los Billboard destacó que la mexicana tiene más de 50 años como intérprete de música ranchera y boleros, con temas que denuncian especialmente la cultura y actitudes machistas.