Polilla estuvo a punto de separarse de La Gorda Fabiola varias veces: ¿por qué no lo hizo?

Polilla y La Gorda Fabiola construyeron en la televisión colombiana una de las relaciones más fuertes y admiradas por sus seguidores. Sin embargo, la relación no era perfecta y, según reveló recientemente el humorista, en tres ocasiones estuvieron a punto de separarse.

Nelson Polanía estuvo como invitado en La Sala de Laura Acuña y allí contó algunos detalles de cómo enfrenta el duelo tras la muerte de Fabiola Posada, ocurrida el pasado 19 de septiembre. Además, contó algunas anécdotas que vivieron en su matrimonio, entre ellas, las que casi los llevaron a terminar para siempre su relación.

Polilla y La Gorda Fabiola pensaron en separarse

Según contó Polilla, recién iniciaba su relación con La Gorda Fabiola, enfrentaron muchos problemas, siendo el principal que la familia de ella no lo aceptaba. A pesar de la aprobación que nunca recibieron por parte de los padres de la humorista, ellos decidieron irse a vivir juntos.

"Nos fuimos a vivir juntos y tuvimos problemas", recordó Polilla y aseguró que en ese momento pensó inmediatamente en separarse, pero "en ese momento ella me dijo que estaba embarazada, ahí tuvimos problemas porque ella decía que yo dudé de ella y no, yo quería una segunda prueba, de las de sangre. Yo ya me había ido de la casa, pero yo le dije: 'no, Gorda, yo te estoy empezando amar y no te voy a dejar con un hijo mío' y volvimos".

Además, recordó que ese día le hizo una importante promesa. "Le dije ese día: 'Yo voy a estar contigo hasta el último día y te voy a cuidar'".

Después de algunos años, una nueva crisis llegó a la familia Polanía Posada, cuando La Gorda Fabiola fue concejal . "Por su trabajo como concejal, vivimos momentos terribles que nos sacaron a nosotros de la zona de confort que teníamos. Yo me fui a hacer una gira y habíamos decidido dejarnos, cuando regresé la vi mal porque fue declarada objetivo militar por la guerrilla, entonces entró otra crisis. Yo dije: 'No me voy a ir y dejarte sola con este chicharrón' y me desvinculé de su parte política para continuar nuestra relación".

Señaló que la última crisis llegó en el año 2007, cuando él incluso rentó otro apartamento para irse. "Me dice: '¿es verdad que te vas?' y se pone a llorar cuando le digo que sí, me dijo: 'si te vas a ir de la casa, llévame contigo'". Tras tener esta emotiva conversación lograron seguir juntos y agregó que, "a partir de ahí, nunca más volvimos a tener un problema".

Laura Acuña le preguntó a Polilla qué creía que había salvado su relación y él aseguró que fue "el amor de los dos, porque nosotros nos íbamos a dejar, pero llorando".

¿Cómo resolvían los problemas Polilla y La Gorda Fabiola?

La Gorda Fabiola y Polilla fueron pareja por más de 28 años - Foto: @diaadiacaracoltv

Polilla contó que, a lo largo de la relación, otras diferencias entre ellos "las solucionábamos con un pañuelo". Contó que tenían un objeto preciado para los dos que funcionaba en esas ocasiones para recordarles su amor y dejar de lado los problemas.

"Yo tenía un pañuelo que yo le regalé a ella en agosto del 99 (...) Le escribí en un pañuelo todo sucio un poema muy hermoso, unas palabras muy lindas", recordó el humorista y señaló que, a lo largo de su matrimonio, cuando peleaban, alguno de los dos le entregaba el pañuelo al otro para reconciliarse.