¿Por qué Campanita quería irse del Desafío XX? Vea lo que dijo

Tras la reciente salida del Desafío XX, Franck Stiward Luna, más conocido en la competición como Campanita, fue entrevistado en el programa Lo más viral de Noticias Caracol Ahora. Allí el vallecaucano reveló detalles de su experiencia en el reality y de su vida privada.

Con su carisma, Campanita conquistó el corazón de muchos televidentes que siguen de cerca el Desafío XX. Ahora, con su salida de la competencia, al vallecaucano se le abrieron las puertas de varias inesperadas oportunidades, como su nuevo trabajo de presentador en el programa Día a Día de Caracol Televisión.

“Mi cuerpo ya no respondía igual”

De otra parte, el exparticipante del Desafío reveló las verdaderas razones por las que estaba cansado en la Ciudad de las cajas y quería salir.

“Fue en el sentido de soportar la estabilidad emocional y mental. Llegué a decir ‘ya no puedo, no puedo’ por el tema del hambre. Mi cuerpo ya no respondía igual, yo estaba acostado, me levantaba y de una me mareaba, se me iban las luces en las competencias tan duras, hacíamos las pruebas en el día con semejante sol y nosotros deshidratados, sin tomar agua”, sostuvo Campanita.

El joven habló sobre algunos compañeros de la competencia en los que, según él, no debió haber confiado.

Así lo dijo Campanita: “(Me equivoqué) en confiar, en hablarle de mis sentimientos a Alejo, a Luisa, a Gaspar, a Renzo. Siento que fallé mucho en confiar y ese es mi problema, que me vuelvo muy vulnerable porque soy transparente y abierto con todo mundo, me vuelvo muy vulnerable a que pasen por encima de mí o se aprovechen de eso”.

Pero aseguró que esa equivocación en el programa también refleja su esencia, la de confiar en los demás. “No lo pienso cambiar porque siento que es algo que ya es natural, que viene de mí, entonces voy a seguirlo ofreciendo”.

La mamá de Campanita fue su impulso

En medio de la revelación de varios detalles de su vida privada, el también bailarín reveló cómo llegó a ser parte del reality de Caracol Televisión.

“Siempre veía el Desafío con mis papás. Yo ya había hecho dos castings, el anterior fue el tercero y, gracias a Dios, llegué al programa. Tenía el proyecto hace rato en mente”, manifestó Luna.

También recalcó su molestia por los comentarios de Gaspar, que juzgaba su participación en la competencia porque, según ella, fue un sueño de la madre de Campanita y no de él.

“Es 100% falso porque, si yo no hubiera querido, yo no hubiera hecho el casting. El hecho de que mi mamá me haya dicho ‘inscríbete’ no quiere decir que yo no haya tenido el mismo sueño que ella (Gaspar) o que otras personas que estaban en el Desafío”, puntualizó el joven.

Vea la entrevista completa de Campanita en Lo más viral aquí:

