¿Qué se sabe de los conciertos de Don Omar anunciados en Medellín, Cali y Bogotá?

Fanáticos del reguetón en Colombia estaban a la espera de uno de los anuncios más importantes del género: la llegada de Don Omar al país con su The Last King World Tour. Aunque todavía hay pocos detalles, fue el mismo cantante boricua el que confirmó a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube y TikTok que pasará por tres ciudades de nuestro país.



Así fue el anuncio de Don Omar en Colombia

Actualmente, el cantante puertorriqueño se encuentra llevando a cabo la jornada norteamericana de su gira, manteniendo en ascuas a sus seguidores en Latinoamérica, quienes estaban a la espera de que llegara el anuncio de las fechas en la región. Como lo había prometido, Don Omar se encargo de hacer el anuncio poco a poco.

En sus cuentas oficiales, y sin tanto protocolo o detalle, William Omar Landrón Rivera se conectó con miles de seguidores en un live y habló sobre las expectativas que tiene para sus próximos shows en Estados Unidos. Luego de algunos minutos, el artista sorprendió soltando un listado de ciudades a las que llegará el próximo año con su gira.

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"Yo les prometí a ustedes, mi gente de Centroamérica y Latinoamérica, que hoy iba a comenzar a darles información de la gira. No voy a decirles la fecha ni la locación, voy a decir qué países y qué ciudades están confirmadas", expresó y procedió a dar un listado de ciudades entre las que destacaron Medellín, Bogotá y Cali.



Además de las tres ciudades colombianas, Don Omar también anunció que estará en:



Asunción, Paraguay

Buenos Aires, Argentina

Santiago, Chile

Lima, Perú

Quito y Guayaquil en Ecuador

Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara en México

Ciudad de Guatemala, Guatemala

San Salvador, El Salvador

Managua, Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras

San José, Costa Rica

"Esta es una gran oportunidad de regresar", señaló el cantante al revelar el listado de ciudades, pero también aclaró que este no es el listado definitivo, pues hay países de la región en los que todavía están en negociaciones. Agregó que la próximamente dará a conocer más detalles sobre dónde serán sus conciertos, cuántas noches serán en cada ciudad y cómo conseguir entradas para estos eventos.



¿Qué se sabe sobre los conciertos de Don Omar en Colombia?

Por ahora, ninguna promotora ni tiquetera nacional ha dado señales sobre los conciertos de Don Omar en Colombia, la única información disponible es la revelada por el mismo artista en sus redes sociales. Lo que es seguro es que la gira The Last King World Tour llegará a los países anunciados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2027.



"La semana que viene les voy a dar más información de cuándo pueden ir haciendo sus reservaciones, cuándo abre la boletería, cuándo abre la plataforma para las suscripciones", aseguró el cantante.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co