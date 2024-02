¿Qué pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma?

Peso Pluma, una de las estrellas de la música mexicana, está en el ojo del huracán tras filtrarse un video en el que se ve tomado de la mano con una mujer que no es su novia.



En las imágenes, captadas el 11 de febrero por seguidores del cantante de música regional mexicana, se le ve a Peso Pluma en un casino de Las Vegas, al parecer luego de salir del Super Bowl, con una mujer.

Luego de que este clip se hiciera viral, Nicki Nicole, hasta ahora novia de Peso Pluma, respondió con un contundente mensaje en sus redes sociales.

"El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, escribió.

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma llevaba un poco más de tres meses y se les había visto muy enamorados hace unos días en la ceremonia de los Premios Grammy, donde el mexicano ganó un gramófono.

Horas después de la viralización del video, la cantante argentina borró de su Instagram todas las fotografías que tenía junto a Peso Pluma. El artista aún guarda silencio.