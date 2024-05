Rafael Santos reveló cuál fue el encargo que le hizo Diomedes Díaz antes de morir

El cantante Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, conmovió a los fanáticos del Cacique de la Junta luego de revelar en una entrevista cuál fue la última conversación que tuvo con su padre antes de que este falleciera.

"Mi papá fue la última persona con la que compartí un trago, un mes antes de que nos dejara en 2013. Desde ese día, no he vuelto a beber como antes; me vuelvo sentimental y prefiero mantenerme fuerte y recordarlo con alegría", confesó Rafael Santos en una entrevista con la emisora Tropicana.

¿Qué le dijo Diomedes Díaz a Rafael Santos?

Las palabras del intérprete de 'La plata' a su hijo fueron profundas y reveladoras: "Rafa, si yo me muero, por favor encárgate de representarme". Este pedido, que Rafael Santos interpreta como una premonición, ha marcado su vida y carrera artística.

"No es fácil, porque yo amo a papá y para mí no ha muerto. Cada vez que escucho una canción de él, siento que está en casa", expresó el 'Turpial', como se le conoce en el mundo del vallenato.

¿Cuántos hijos tuvo el Cacique de la Junta?

Diomedes Díaz dejó un legado musical que sigue resonando en el corazón de Colombia. No obstante, su vida personal también fue notable, especialmente por su numerosa descendencia. Según los registros, Diomedes Díaz tuvo 28 hijos con 11 parejas diferentes.

El Cacique de la Junta murió por causa de un paro cardiorrespiratorio el 22 de diciembre de 2013. El artista fue sepultado en el cementerio Jardines del Ecce Homo, ubicado en Valledupar, Cesar. Pese a su fallecimiento, sus fanáticos lo siguen recordando con cariño.

Incluso, muchos le apuestan a la lotería y el chance con los números de su cumpleaños y deceso y han ganado.