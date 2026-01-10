Superconcierto de la Feria de Manizales: estos son los artistas y horarios este 10 de enero

La edición número 69 de la Feria de Manizales se prepara para vivir uno de sus momentos más vibrantes con la llegada del tradicional Superconcierto, un espectáculo que promete encender los ánimos en la capital caldense. Este evento, que se ha consolidado como una de las jornadas de mayor convocatoria de la festividad, tendrá lugar este sábado 10 de enero de 2026 en el emblemático Estadio Palogrande.



Horarios y artistas en el Superconcierto de la Feria de Manizales

El cartel de este año destaca por su carácter diverso, buscando atraer a públicos de todas las edades y gustos musicales. El escenario del Palogrande recibirá a figuras de talla internacional y nacional. Las puertas del estadio se abrirán para dar acceso a los asistentes a las 3:00 p. m.

Los artistas pasarán por el escenario de la siguiente manera:



Hamilton: El exponente de la escena urbana y afrocaribeña abrirá la jornada a las 5:30 p. m. .

El exponente de la escena urbana y afrocaribeña abrirá la jornada a las . Giovanny Ayala: La cuota de música popular colombiana subirá a tarima a las 7:00 p. m. .

. Carlos Vives: El ícono samario y uno de los artistas más influyentes del país iniciará su show a las 8:30 p. m. .

El ícono samario y uno de los artistas más influyentes del país iniciará su show a las . Blessd: El talento urbano paisa llegará con sus éxitos a las 10:15 p. m. .

. Silvestre Dangond: El referente del vallenato moderno pondrá a bailar al estadio a la medianoche (12:00 a. m.) .

. Calibre 50: La agrupación mexicana encargada del regional popular cerrará el evento presentándose a las 2:00 a. m..

Foro: Cortesía prensa

Recomendaciones para asistentes al Superconcierto de la Feria de Manizales

Para garantizar una experiencia fluida, la organización ha dispuesto una serie de lineamientos estrictos sobre lo que puedes y no puedes ingresar al estadio.



Lo que sí está permitido llevar: Para tu comodidad, puedes asistir con celulares y powerbanks, maquillaje (mientras no contenga espejos ni elementos cortantes), protector solar, gafas de sol e impermeables (muy recomendados dada la variabilidad del clima). En cuanto a bolsos, se permiten maletas o carteras que no excedan los 30x30x15 cm, preferiblemente de material transparente, así como canguros pequeños de máximo 11x16 cm.



Lo que no está permitido: Queda estrictamente prohibido el ingreso de armas, cigarrillos (incluyendo vapes), sustancias narcóticas, sillas plegables, sombrillas y alimentos o bebidas externos. Tampoco se permitirá el acceso con cámaras fotográficas profesionales, drones, mascotas, punteros láser o camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Adicional, se debe tener en cuenta que la edad mínima de ingreso es de 12 años, y solo en las zonas específicamente destinadas para menores. También se realizará una requisa obligatoria en la entrada por motivos de seguridad y se recomienda respetar la sillería numerada y acudir al equipo de logística ante cualquier inconveniente.



Movilidad y cierres viales en la ciudad

La Secretaría de Movilidad de Manizales ha diseñado un plan especial para el sábado 10 de enero con el fin de mitigar el impacto del tráfico cerca del estadio. Se implementará el cierre de un carril de la Avenida Paralela en el sector del Estadio Palogrande, desde las 12:00 m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Como rutas alternas, las autoridades sugieren utilizar la Carrera 24 y la Avenida Santander. El secretario de Movilidad, Juan Felipe Álvarez Castro, hace un llamado especial a los asistentes para que prioricen el uso del transporte público, como taxis, el sistema de cable aéreo y buses, para evitar congestiones innecesarias en los corredores estratégicos.

