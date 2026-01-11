Arcángel reveló que dejó la marihuana y cómo eso cambió su vida: "Me siento mejor"

Austin Agustín Santos, más conocido en la industria musical como Arcángel, vuelve a ser noticia internacional al anunciar que próximamente presentará ante el mundo su octavo álbum de estudio llamado 'La octava maravilla'. Más allá de la música, han trascendido las declaraciones del artista sobre este disco, señalando que este es el primer disco que hace totalmente sobrio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una entrevista con Billboard, el estadounidense reveló que empezó a trabajar en este trabajo musical justo después de haber pasado por una cirugía de bypass a corazón abierto debido a la obstrucción de sus arterias. "No me podía quedar tranquilo porque la ansiedad me estaba matando y luego iba a venir una depresión. Entonces comencé a grabar todas las ideas que me llegaban a la mente en el hospital. Toda esa frustración e incomodidad la dejé plasmada en mis letras".



¿Por qué Arcángel dejó la marihuana?

Después de esta cirugía, Austin Santos señaló que decidió dar un cambio a su vida, considerando que lo necesitaba. "La operación de corazón abierto me llevó a darme cuenta que yo no necesito [consumir] nada para crear porque la realidad es que, humildemente, tengo un don que me regaló Dios para crear muy grande. Puedo crear en cualquier momento, en mi peor momento".

Arcángel detalló que, hasta hace unos años, pensaba que su creatividad estaba basada en el consumo de marihuana o alcohol; sin embargo, decidió dejar esto de lado para escribir su primer álbum sin estar bajo esta influencia. "Este es mi primer álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. Si en todo el tiempo durante 20 años creé música no de manera tan saludable, hice música en momentos bien oscuros, imagínate estando lúcido, que me siento mejor personalmente".



El cantante detalló en la entrevista que la decisión de estar sobrio ha impactado de manera positiva no solo su trabajo, sino su salud mental y física. "Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo, y tengo la mente bien clara" y agregó que "desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor".



A sus 40 años, Arcángel resaltó que con esa nueva manera de pensar y ver la vida fue que escribió las canciones que conforman su nuevo álbum, proyecto que en algún momento pensó en llamar 'Lúcido' para reflejar esta nueva etapa de su vida. Pero finalmente decidió llamarlo 'La octava maravilla', como también es llamado el cantante, puesto que se demostró a sí mismo que puede ser creativo sin necesidad de sustancias.

Publicidad

"Si necesitas de algún tipo de droga para crear, entonces no eres muy buen creador", concluyó ahora.



Detalles del nuevo trabajo de Arcángel

Para la promoción de este nuevo álbum, Arcángel detalló que con su equipo pensó en hacer algo diferente. "Yo soy La Maravilla. Vamos a visitar las Siete Maravillas anteriores a la octava. La octava maravilla soy yo, la única que camina y canta. Las otras son monumentos que no se mueven".

La octava maravilla saldrá el 15 de enero bajo Rimas Entertainment y será un álbum que también presente a un nuevo y mejorado Arcángel a su público. El cantante agregó que, además de ser su trabajo más maduro, también es su trabajo más experimental, en el que tiene merengue, afro house, banda, Jersey club, pop, R&B y reggaetón. El álbum también incluye colaboraciones destacadas con Ricky Martin, Beéle y Grupo Firme.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL