MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso y otros rindieron homenaje a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso y otros rindieron homenaje a Yeison Jiménez

Muchos artistas colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez en todo el país.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de ene, 2026
Yeison Jiménez
La imagen que se proyectó en el escenario de Marinilla, Antioquia, donde se iba a presentar Yeison Jiménez -
Foto: Redes sociales

La muerte de Yeison Jiménez impactó a todo el mundo musical colombiano y ocurrió en un momento particular, cuando en todo el territorio nacional se estaban llevando a cabo ferias y fiestas, por lo que muchos de sus colegas, incluso él, tenían conciertos agendados en todo el país.

Como se sabe, Yeison Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche del sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

Desafortunadamente, la aeronave en la que se movilizaba Yeison Jiménez junto a varias personas de su equipo de trabajo se precipitó al suelo, tan solo unos segundos después de intentar despegar. La avioneta quedó completamente incinerada, lo que ha dificultado para las autoridades determinar las razones del siniestro y recuperar los cuerpos de las víctimas.

En este puente de Reyes, en diferentes pueblos de Colombia se tenían previstas presentaciones de diferentes artistas, lo que hizo que se hiciera un homenaje gigante a Yeison Jiménez en varios puntos del país en lada show que daba alguno de sus colegas.

Todos los homenajes a Yeison Jiménez

En el Superconcierto de la Feria de Manizales, todos los grandes artistas dedicaron algunos minutos de sus presentaciones para homenajear a Jiménez. Entre ellos destacaron Giovanny Ayala, Carlos Vives y Silvestre Dangond, quienes cantaron algunas canciones para él.

Uno de los que se dejó ver más afectado en Manizales fue Giovanny Ayala, quien se arrodilló en el escenario en medio de lágrimas recordando a su colega. En medio de la lluvia de la noche, Ayala dijo: "El cielo hoy no está roto de coincidencia, como lo decimos en nuestra hermosa ciudad, si está llorando hoy es por despedir a un gran colega".

"Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música y ahora otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son. Querido amigo, vas a verdaderamente vivir, porque después de que se muere se vive, vas a vivir Yeison, regresaste a la vida eterna", expresó por su parte Silvestre Dangond durante su show.

También Luis Alfonso, otro gran colega y amigo de Yeison Jiménez, se dejó ver llorando en sus redes sociales y también en el escenario por la muerte de su colega. 'El Señorazo' tenía un show programado en Duitama, muy cerca al lugar en el que ocurrió el fatal accidente.

En el escenario, Luis Alfonso quiso interpretar un tema de Yeison Jiménez para homenajearlo, pero no pudo cantar a causa de las lágrimas y le pidió ayuda al público. El cantante que interpretó junto a Jiménez la canción 'Destino Final' se quebró y no pudo cantar.

Otros colegas de Yeison Jiménez como Jhon Álex Castaño, Jessi Uribe, Arelys Henao, Jhonny Ribvera, Francy, entre otros, también lo recordaron en diferentes puntos del país. Pero no fue solo en el género popular, artistas del género vallenato como Ana del Castillo, Herbert Vargas o Karen Lizarazo también lo hicieron en sus presentaciones.

"Les cuento que teníamos muchos planes juntos, íbamos a grabar una canción juntos este año", reveló Francy en diálogo con Noticias Caracol en vivo. "Es una pérdida muy grande que en este momento todos los artistas, todo el país, todos los empresarios sienten".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

