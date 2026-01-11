Yeison Jiménez planeaba retirarse a los 35 años: "Me prometí descansar"

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el sábado 10 de enero dejó en luto a los colombianos y al género regional colombiano. El cantante viajaba desde Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, Antioquia, donde tenía agendadas algunas presentaciones para este fin de semana; sin embargo, la aeronave tan solo duró unos segundos en el aire y se precipitó al suelo, quedando completamente incinerada.

Amigos y seguidores de Yeison Jiménez ahora colocan sus canciones a todo volumen para recordarlo y rendirle homenaje al artista de 34 años que cambió la música popular con su visión.

En medio de eso, en redes sociales se reviven videos de entrevistas y conciertos que dio el cantante de Manzanares, Caldas, en los que hablaba sobre sus planes. Algo que ha llamado particularmente la atención es que el mismo Jiménez había anunciado que este 2026 quería "descansar".



"Me prometí descansar"

Uno de esos videos que ahora inundan las redes sociales es del último concierto que Yeison Jiménez dio en Cali, en diciembre de 2025. El cantante le dijo a sus miles de fanáticos esa noche que para el año 2026 tenía planeado "descansar" y por ende iba a estar alejado de los escenarios. Esto luego de varios años de giras sin descanso a nivel nacional e internacional.



"Este año voy a estar un poquito ausente porque prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco. Llevo 20 años trasnochando, desde los 13 o 14 años", aseguró ese día el cantante de música popular. Sus palabras ahora tienen un significado diferente para sus seguidores.



Esta no era la primera vez que Yeison Jiménez hablaba públicamente de esa promesa que se había hecho de descansar a sus 35 años. Cabe resaltar que el artista cumpliría 35 el 26 de julio de este año.

Años atrás, en diálogo con la presentadora Laura Acuña en 'La Sala de Laura Acuña', el cantante también había hablado de sus planes para cuando cumpliera 35 años. En esa entrevista Jiménez aseguraba que, a pesar de que todavía estaba muy joven, lo dura que fue su vida antes de ser famoso y lo duro que trabajó por su música ya le estaban pasando factura y soñaba con el día en que pudiera descansar más.

En búsqueda de esa tranquilidad y para pasar más tiempo con su familia, el cantante se propuso trabajar fuertemente hasta los 35 años. "Yo pienso darle por ahí hasta los 35, si Dios me presta la vida", aseguró el cantante.

Sin embargo, Jiménez detalló que su retiro de la música no sería total, pues tenía planeado seguir con un camino musical diferente. "También sé que al final voy a terminar cantando música para Dios, eso también es una promesa y me gusta, yo creo que en eso voy a terminar".



¿Qué se sabe sobre el accidente de Yeison Jiménez?

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

