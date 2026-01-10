La canción en la que Yeison Jiménez habló de la muerte

En muchos hogares colombianos este sábado 10 de enero están sonando las canciones de Yeison Jiménez, una manera que encuentran muchos seguidores del cantante de rendirle homenaje luego de conocerse que el artista de 34 años murió en un accidente aéreo.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

Por ese motivo, en la tarde del sábado el artista se subió a la avioneta junto a otras cinco personas, en el aeropuerto de Paipa, rumbo a Medellín. La aeronave no alcanzó a elevarse y, según después, se estrelló en una zona cercana a la pista del aeropuerto y quedó completamente calcinada. Todos murieron.



Una de las canciones, además de los grandes éxitos de 'Aventurero', 'Vete' o 'Ni tengo ni necesito', con la que los colombianos recuerdan a Yeison Jiménez tras conocer esta noticia es 'Destino Final'. En esta canción el cantante le habló directamente a la muerte y señaló la manera en la que vivía para disfrutar e irse tranquilo.



"Yo sé que algún día, el día en que muera tendrá que llegar. Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar", decía el artista de Manzanares, Caldas, en la primera estrofa de la canción en la que colaboraba con su gran amigo Luis Alfonso y que ambos presentaron en 2024.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.



Letra de la canción Destino Final de Yeison Jiménez y Luis Alfonso

Yo sé que algún día

El día en que muera

Tendrá que llegar

Yo no quiero honores ni llanto ni flores

Quiero descansar

Por eso es que en vida

No le tengo miedo

Cuando hay que gastar

Para que la guardo

Si cuando me vaya

Aquí se va a quedar

Por eso es que vivo

Feliz y contento

Yo no me desgasto esperando el momento

Por eso prefiero estar con mis parceros

¡Esa es la que hay!

Y vamos a sacarle el jugo a esta vida

Pero un poquito contentosos

Díselo Luis Alfonso

Que prendan la fiesta

Y que truene la banda

Que traigan cerveza y se arme la parranda

Que lluevan mujeres

Que suenen guitarras

Para disfrutar

Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballos

Los que a mí me lleven

Al destino final

¿Qué se sabe sobre el accidente de Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil confirmó el siniestro y el mismo fue atendido por el cuerpo de Bomberos de Boyacá. Desafortunadamente, como se puede ver en las imágenes compartidas por las autoridades, así como personas que llegaron al lugar de los hechos, notaron que la aeronave quedó incinerada y todos sus ocupantes fallecieron.

Preliminarmente, las autoridades estiman que la avioneta no alcanzó la altura necesaria para elevarse, lo que llevó a que chocara a unos escasos metros de la pista del aeropuerto y con pocos segundos sobre el aire.

"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL