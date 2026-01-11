Jessi Uribe y Jhonny Rivera se iban a reunir con Yeison Jiménez el lunes para grabar una canción

Con la partida de Yeison Jiménez, muchos de sus colegas lo recuerdan de diferentes maneras. En un fin de semana lleno de ferias y fiestas, varios colegas le rindieron homenajes en diferentes puntos del país en medio de sus presentaciones y algunos revelaron que tenían planes con el cantante.

Entre ellos, algunos de los artistas revelaron que tenían importantes planes con Yeison Jiménez para el lunes 12 de enero. Artistas como Jessi Uribe, Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño contaron detalles de lo que estaban planeando con su colega, una sorpresa para todos sus seguidores y para la Selección Colombia.



Yeison Jiménez iba a grabar canción para la Selección Colombia con colegas

"Les voy a confesar algo", expresó Jessi Uribe al público en el concierto que concedió el sábado. "Mañana yo grababa canción con Yeison Jiménez, con Jhonny Rivera, con Alzate, Pipe Bueno, Luis Alfonso. Todos nos íbamos a reunir en mi casa. Ya lo teníamos listo, era una canción pata la Selección Colombia y me dijo Yeison: 'Papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame a conseguir una talla L'". Esas fueron las palabras que dio Uribe antes de quebrarse en llanto.

De la misma forma, Jhonny Rivera también habló de este proyecto. El cantante reveló que recibió la noticia de la muerte de Yeison Jiménez por una llamada que le hizo su colega Pipe Bueno. "Yo no lo podía creer y estallé en llanto porque la amistad ha sido muy bonita. Este lunes teníamos una grabación, una sorpresa que le teníamos al país, íbamos a estar varios artistas en un proyecto muy lindo y este lunes lo íbamos a grabar".



Jhon Alex Castaño recuerda a Yeison Jiménez

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Jhon Alex Castaño también habló de este proyecto y recordó los grandes momentos que vivió con su amigo Yeison Jiménez. "Ha sido algo difícil, la mayoría teníamos conciertos anoche y fue cantar con un taco en la garganta. Nos conocimos de una forma muy particular porque un día llegué a Bogotá y no tenía quién me recogiera y ahí apareció ese muchacho, nunca nos habíamos visto en la vida".



Castaño relató que sus amigos y familiares lo llamaron preocupados, pues él también se moviliza mucho en avionetas y, en medio de la crisis, pensaron que posiblemente había sido él. El artista había viajado desde Marinilla a Santander para un show que itenía el sábado en un municipio de ese departamento.



Jhon Alex resaltó que "la relación mía con Yeison fue más de amigos que de farándula" y recordó que junstos escribieron el primer gran éxito de Jiménez 'Por qué la envidia' y, a cambio de la producción de esta canción, el cantante MAnzanares le cantó a Castaño con la letra de su éxito 'Amanecí contento'.

"Teníamos un plan muy grande con Jessi Uribe, íbamos a hacer una canción todos juntos para la Selección. Ya no sé si eso va a quedar, eso era mañana, nos íbamos a ver todos en la casa de Jessi en Medellín, la mayoría de los cantantes de músicos de despecho", recalcó el cantante y agregó que "esperar que pase todo esto, y ver si la vamos a hacer, si alcanzó a grabar él la voz y demás que algo haremos con él".

